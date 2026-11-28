Українці, яким родичі регулярно надсилають гроші, можуть зіткнутися зі зменшенням субсидії. Пенсійний фонд під час розрахунку зараховує частину таких переказів до сукупного доходу домогосподарства.

Субсидія в Україні може зменшитися у тих, кому родичі регулярно надсилають гроші. Пенсійний фонд під час визначення права на допомогу враховує не лише зарплати й пенсії, а й окремі види грошових переказів.

Про це йдеться в роз'ясненні Пенсійного фонду України. Зокрема, до сукупного доходу домогосподарства включають грошові перекази, отримані з-за кордону. Це стосується родин, чиї близькі працюють за кордоном і регулярно надсилають кошти в Україну.

Також враховуються доходи, про які повідомляє Державна податкова служба, або суми, які людина сама зазначила в декларації. Тобто сховати регулярні надходження, просто не згадавши про них під час подання документів, навряд чи вийде.

Водночас сам факт отримання банківського переказу не означає автоматичної втрати субсидії. Рішення залежить від характеру коштів, загального доходу сім'ї та інших обставин, передбачених законодавством. Разова невелика допомога від близьких може й не позначитися на розмірі підтримки.

Окремо у Фонді нагадали про строки оформлення. Тим, кому потрібно подати нову заяву на субсидію, варто встигнути до 30 листопада включно. Тоді за наявності права допомогу призначать із початку опалювального сезону. Якщо звернутися пізніше, гроші нарахують лише з місяця подання заяви.

Що робити, якщо отримуєте перекази від родичів

Найпростіше перевірити нараховану субсидію в особистому кабінеті на вебпорталі Пенсійного фонду України. Там видно, яку суму допомоги призначили і чи врахували отримані перекази під час розрахунку.

Якщо ви регулярно отримуєте гроші з-за кордону, варто звірити дані в кабінеті ще до завершення опалювального сезону, щоб уникнути неприємних сюрпризів у платіжках за комуналку.

Раніше Politeka повідомляла, чи можна оформити субсидію, якщо член сім'ї за кордоном.

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