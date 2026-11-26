Пенсійний фонд під час розрахунку субсидії враховує грошові подарунки від рідних. Якщо разова сума перевищила 83 200 грн, про неї треба повідомити протягом 30 календарних днів, інакше переплату можуть вимагати назад.

Гроші, подаровані дітьми, батьками чи іншими родичами, можуть зменшити субсидію або взагалі позбавити її. Особливо обережно варто ставитися до великих сум, отриманих одним платежем: для таких випадків держава встановила окремі правила й винятки.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на постанову Кабміну № 632. Значення має і розмір подарунка, і те, звідки надійшли гроші.

Як гроші від родичів впливають на субсидію

Усе залежить від того, як саме людина отримала кошти. Якщо подарунок оформили офіційно й задекларували в податковій як дохід, Пенсійний фонд побачить цю суму в державних реєстрах і врахує її під час розрахунку доходів сім'ї. Через це субсидія може зменшитися.

Переказ з-за кордону через Western Union, SWIFT або з іноземного банківського рахунку теж зараховують до сукупного доходу сім'ї. А от звичайний переказ з картки на картку чи подарунок готівкою в межах України ПФУ контролює слабо: доступ до таких буденних операцій між громадянами обмежений.

Про яку суму треба повідомляти ПФУ

Для отримувачів субсидії діє окреме правило щодо великих разових доходів. Ліміт становить 25 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, встановлених на дату призначення допомоги. У 2026 році це 83 200 грн.

Наприклад, якщо батьки подарували доньці 100 000 грн і ці кошти вважаються її разовим доходом, вона має повідомити про це Пенсійний фонд, якщо отримує субсидію. Після цього ПФУ оцінить матеріальне становище сім'ї та вирішить, чи збереглася за нею виплата.

Коли можна втратити субсидію

ПФУ зважає й на те, куди людина поділа подаровані гроші. Причиною відмови або припинення виплат можуть стати:

депозити та ОВДП понад 100 000 грн на рахунках;

купівля іноземної валюти або банківських металів на суму понад 50 000 грн за 12 місяців;

великі покупки - авто, нерухомість, інші товари чи послуги на суму понад 100 000 грн за рік.

Для окремих витрат є винятки. Серед них - оплата лікування та купівля генераторів вартістю до 150 000 грн.

На які суми ПФУ не зважає

Є доходи, які на призначення субсидії не впливають. До них належать:

цільова благодійна допомога на лікування й освіту;

допомога на подолання наслідків стихійних лих, аварій та епідемій;

страхові виплати на медичну й соціальну допомогу;

спадщина у вигляді нерухомості або її основної частини;

гранти та стипендії на навчання.

Як і коли повідомити Пенсійний фонд

Якщо отримувач субсидії отримав разовий дохід понад 83 200 грн, він має повідомити про це Пенсійний фонд протягом 30 календарних днів. Зробити це можна особисто через сервісний центр ПФУ або онлайн через особистий кабінет на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду.

Мовчати небезпечно. Якщо згодом з'ясується, що людина отримувала субсидію в більшому розмірі, ніж належить, надміру виплачені державою гроші можуть вимагати повернути.

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