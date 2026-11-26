Рятувальники ДСНС показали, як високогір'я Карпат вкрило снігом, а на горі Піп Іван спостерігається налипання снігу. Найближчими днями опадів не поменшає, а температура вночі ще знизиться.

Сніг у Карпатах у ці дні вже не рідкість: рятувальники Державної служби з надзвичайних ситуацій повідомили, що зима повноцінно вступила у свої права у високогір'ї.

Станом на 25 листопада вершини Карпат впевнено вкриті снігом, а на окремих ділянках спостерігається його налипання. Особливо помітна ситуація на горі Піп Іван, де снігом вкриті не лише схили, а й окремі вертикальні поверхні.

«Зима вже не натякає на свій прихід», а погода «впевнено вкриває вершини снігом», - зазначили рятувальники, оприлюднивши відео з високогір'я.

На кадрах видно, що видимість на горі обмежена. Гору Піп Іван, яку також називають Піп Іван Чорногірський або Чорна Гора, вважають однією з найвищих вершин Українських Карпат - її висота становить 2028,5 метра.

Вершина розташована на південно-східному кінці головного хребта масиву Чорногора - на межі Івано-Франківської та Закарпатської областей. На горі збереглися руїни польської астрономо-метеорологічної обсерваторії, частину якої відновили для туристів. Нині вона відома під назвою «Білий Слон».

Якою буде погода найближчими днями

За прогнозом ДСНС, удень 26 листопада на Закарпатті та Прикарпатті очікується мокрий сніг, місцями можливе його налипання. На решті території України істотних опадів не прогнозують, лише в Одеській області очікується дощ.

Температура повітря вночі коливатиметься від -1 до -7°, вдень - від -3 до +3°. На Закарпатті та півдні країни буде тепліше - вдень повітря прогріється до +7°.

У західних областях уранці місцями можливий туман, а на дорогах - ожеледиця. У середу в більшості регіонів, крім півдня, очікується невеликий сніг, місцями на дорогах утвориться ожеледиця. Погода буде хмарною з проясненнями, температура подекуди підніметься до +3°.

«Водії, будьте уважними, а якщо плануєте мандрівку в гори - враховуйте зимові погодні умови та не ризикуйте заради краєвидів», - наголосили рятувальники, звертаючись до тих, хто збирається у Карпати.

Раніше Politeka повідомляла, погода на 26 листопада: вночі до -8° морозу, місцями сніг, а далі морози до -15°.

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