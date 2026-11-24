ПриватБанк запустив програму винагород для підприємців: за активні безготівкові розрахунки можна отримати подарункові сертифікати та цінні призи, а додаткова реєстрація для участі не потрібна.

Нові бонуси для клієнтів ПриватБанку запрацювали в Україні: банк запустив програму винагород для підприємців, за якою можна отримати подарункові сертифікати та цінні призи за безготівкові розрахунки.

Програма розрахована на підприємців, які відкривають новий бізнес-рахунок і користуються карткою для безготівкових розрахунків. Щоб брати участь, достатньо регулярно розраховуватися в торговельних мережах або через інтернет.

Про запуск програми повідомив портал «Перший бізнесовий» (fbc.biz.ua). Банк передбачив кілька рівнів заохочень, які залежать від обсягів витрат клієнта.

Які бонуси можна отримати

За досягнення встановлених показників учасники отримують подарункові сертифікати. Крім того, вони можуть узяти участь у розіграшах дорожчих призів.

Якщо обсяги розрахунків перевищать визначений банком рівень, з'являється можливість поборотися за техніку та інші цінні подарунки.

Чи потрібна реєстрація

Особливість акції в тому, що додаткова реєстрація для участі не потрібна. Достатньо відповідати умовам програми й активно користуватися бізнес-карткою протягом визначеного періоду.

На що звернути увагу підприємцям

У ПриватБанку радять уважно перевіряти умови таких акцій: допустимі види операцій, строки проведення програми та порядок визначення переможців. Це допоможе уникнути ситуацій, коли розрахунки не зараховуються до програми.

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