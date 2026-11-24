ПриватБанк запустил программу вознаграждений для предпринимателей: за активные безналичные расчеты можно получить подарочные сертификаты и ценные призы, а дополнительная регистрация для участия не нужна.

Новые бонусы для клиентов ПриватБанка заработали в Украине: банк запустил программу вознаграждений для предпринимателей, по которой можно получить подарочные сертификаты и ценные призы за безналичные расчеты.

Программа рассчитана на предпринимателей, которые открывают новый бизнес-счет и пользуются картой для безналичных расчетов. Чтобы участвовать, достаточно регулярно рассчитываться в торговых сетях или через интернет.

О запуске программы сообщил портал «Перший бізнесовий» (fbc.biz.ua). Банк предусмотрел несколько уровней поощрений, которые зависят от объемов расходов клиента.

Какие бонусы можно получить

За достижение установленных показателей участники получают подарочные сертификаты. Кроме того, они могут принять участие в розыгрышах более дорогих призов.

Если объемы расчетов превысят определенный банком уровень, появляется возможность побороться за технику и другие ценные подарки.

Нужна ли регистрация

Особенность акции в том, что дополнительная регистрация для участия не нужна. Достаточно соответствовать условиям программы и активно пользоваться бизнес-картой в течение определенного периода.

На что обратить внимание предпринимателям

В ПриватБанке советуют внимательно проверять условия таких акций: допустимые виды операций, сроки проведения программы и порядок определения победителей. Это поможет избежать ситуаций, когда расчеты не засчитываются в программу.

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