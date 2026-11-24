Минсоцполитики подготовило законопроект, по которому долги Пенсионного фонда по решениям судов могут выплачивать не полностью, а пропорционально имеющимся в бюджете деньгам.

Задержка пенсии в ПФУ может стать постоянной даже после победы в суде. Минсоцполитики уже направило на согласование законопроект, который меняет правила выплат по решениям судов. Он касается и старых долгов Пенсионного фонда, и ежемесячных пенсий.

Как сообщает Новини.LIVE со ссылкой на «Сеть права», документ подали на согласование еще 29 сентября. Одно из главных изменений касается судебных дел: если в ходе рассмотрения возникнет вопрос о соответствии той или иной нормы Конституции, суд сможет приостановить дело до завершения проверки.

Почему ПФУ сможет платить меньше, чем присудил суд

Для пенсионера это означает дополнительные месяцы ожидания перерасчета. Но больше всего вопросов вызывает другая норма - о деньгах, которые Пенсионный фонд задолжал людям по решениям судов.

Сейчас человек может выиграть дело и получить решение, по которому ПФУ обязан выплатить ему определенную сумму. Минсоцполитики предлагает выплачивать такие долги в зависимости от того, сколько денег есть в бюджете Пенсионного фонда, - распределять выплаты между пенсионерами пропорционально, по специальному перечню.

Под новые правила подпадут и старые задолженности, и ежемесячная разница между пенсией, которую человек получает сейчас, и суммой, установленной судом. Поэтому даже если суд присудил больший размер выплаты, получить все деньги сразу может быть сложно.

Предложение касается судебных решений, начиная с 2013 года. Пока непонятно, как новые правила будут применяться к решениям, которые уже вступили в силу.

Что хотят изменить в военных пенсиях

Отдельно законопроект затрагивает военных пенсионеров, которые через суд добивались полной пенсии без уменьшения ее части по специальным коэффициентам. Постановление Кабмина № 1778 предусматривает такие коэффициенты для части пенсии, превышающей десять прожиточных минимумов.

Из-за этого часть военных пенсионеров обращалась в суд, чтобы получать выплаты без сокращения. Верховный Суд по делу № 580/1002/26 постановил, что Кабмин не имел права ограничивать военные пенсии таким образом лишь своим постановлением.

Теперь Минсоцполитики хочет закрепить эти коэффициенты непосредственно в законе. Ограничения пенсий коснутся не всех - для отдельных категорий планируют оставить исключения. Среди них участники обороны Украины и семьи погибших.

Стало ли сложнее заставить ПФУ выполнить решение суда

Еще одна проблема: Пенсионный фонд проиграл суд, но деньги так и не выплатил. Сейчас за неисполнение решения суда руководителя соответствующего органа ПФУ могут оштрафовать.

Минсоцполитики предлагает изменить эти правила. Суд сам будет решать, штрафовать ли руководителя фонда. А если ПФУ объяснит задержку отсутствием денег в бюджете, штраф предлагают не налагать.

Поэтому даже после победы в суде добиться выплаты станет сложнее. Для военных в документе еще два изменения: максимальную сумму дохода для начисления единого социального взноса хотят снизить с 20 до 15 минимальных зарплат, а индексацию военных пенсий - отдать на усмотрение Кабмина, который сам будет определять, когда и на сколько их повышать.

Что делать пенсионеру сейчас

Пока это лишь предложения - документ еще должны согласовать и рассмотреть в Верховной Раде. Поэтому окончательные правила могут отличаться от задумки Минсоцполитики. Если ПФУ затягивает с исполнением судебного решения, в некоторых случаях можно просить суд изменить способ его исполнения - это и сегодня остается рабочим механизмом.

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