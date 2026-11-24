Работающим пенсионерам в Украине после приобретения нового страхового стажа пересчитывают пенсию. Объясняем, кому пересмотрят доплаты и что грозит тем, кто вовремя не сообщит в Пенсионный фонд о трудоустройстве.

Пенсия и страховой стаж в Украине напрямую зависят от официальной работы - но многие и после выхода на заслуженный отдых продолжают трудиться. Как напоминает Первый бизнесовый, статус пенсионера не дает налоговых льгот на зарплату: доходы официально трудоустроенного человека облагаются на общих основаниях.

С зарплаты работающего пенсионера автоматически удерживают налог на доходы физических лиц и военный сбор. Отдельно работодатель платит единый социальный взнос, который учитывается в системе общеобязательного государственного социального страхования.

В то же время официальная занятость дает социальные гарантии. Работающий пенсионер может рассчитывать на оплату больничных, а также на другие виды социальной защиты, предусмотренные трудовым законодательством.

Кому пересмотрят выплаты

Дополнительное преимущество официальной работы - возможность периодического пересмотра пенсии. После приобретения нового страхового стажа работающим пенсионерам делают перерасчет выплат, однако фактическое увеличение обычно остается относительно небольшим.

Пенсионеров обязывают сообщать в Пенсионный фонд о трудоустройстве или начале предпринимательской деятельности. Это требование связано с особенностями начисления отдельных доплат и надбавок.

Что будет, если не сообщить в Пенсионный фонд

В случае несвоевременного уведомления может возникнуть переплата пенсионных средств. После выявления таких случаев излишне выплаченные суммы могут подлежать возврату в соответствии с действующим законодательством.

Работающим пенсионерам стоит регулярно проверять свой статус в государственных реестрах и контролировать правильность начисления как заработной платы, так и пенсионных выплат. Это помогает избежать долгов и недоразумений с Пенсионным фондом.

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