Пенсия и страховой стаж в Украине напрямую зависят от официальной работы - но многие и после выхода на заслуженный отдых продолжают трудиться. Как напоминает Первый бизнесовый, статус пенсионера не дает налоговых льгот на зарплату: доходы официально трудоустроенного человека облагаются на общих основаниях.
С зарплаты работающего пенсионера автоматически удерживают налог на доходы физических лиц и военный сбор. Отдельно работодатель платит единый социальный взнос, который учитывается в системе общеобязательного государственного социального страхования.
В то же время официальная занятость дает социальные гарантии. Работающий пенсионер может рассчитывать на оплату больничных, а также на другие виды социальной защиты, предусмотренные трудовым законодательством.
Кому пересмотрят выплаты
Дополнительное преимущество официальной работы - возможность периодического пересмотра пенсии. После приобретения нового страхового стажа работающим пенсионерам делают перерасчет выплат, однако фактическое увеличение обычно остается относительно небольшим.
Пенсионеров обязывают сообщать в Пенсионный фонд о трудоустройстве или начале предпринимательской деятельности. Это требование связано с особенностями начисления отдельных доплат и надбавок.
Что будет, если не сообщить в Пенсионный фонд
В случае несвоевременного уведомления может возникнуть переплата пенсионных средств. После выявления таких случаев излишне выплаченные суммы могут подлежать возврату в соответствии с действующим законодательством.
Работающим пенсионерам стоит регулярно проверять свой статус в государственных реестрах и контролировать правильность начисления как заработной платы, так и пенсионных выплат. Это помогает избежать долгов и недоразумений с Пенсионным фондом.
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