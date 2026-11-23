В декабре правила выезда мужчин за границу не изменятся: новых ограничений не будет, но и послаблений тоже. Пересечь границу смогут только те, у кого есть предусмотренное законом основание и полный пакет документов.

Правила выезда мужчин за границу с 1 декабря не изменятся - никаких дополнительных ограничений или послаблений правительство не вводит. Порядок пересечения границы во время военного положения, как и раньше, определяет постановление Кабмина №57.

По данным Фактов ICTV, постановлением №1391 правительство утвердило порядок аэромедицинской эвакуации самолетами ГСЧС. Теперь специальный порядок выезда на лечение за границу распространяется не только на раненых представителей сил обороны, но и на других людей, пострадавших от российской агрессии.

Для такой поездки нужны медицинское заключение о необходимости лечения за границей и письмо Минздрава с согласованным перечнем пациентов. Разрешено сопровождение одним членом семьи первой степени родства. Но это не дает права выехать по обычной медицинской справке или самостоятельно полученному приглашению иностранной клиники.

Кто может выехать по возрасту

Для мужчин от 23 до 60 лет действуют ограничения, однако у младших и старших другие условия.

От 18 до 22 лет включительно - могут выезжать с паспортом для выезда за границу и военно-учетным документом. От 60 лет - пересекают границу без ограничений. А вот мужчинам от 23 до 59 лет нужно одно из предусмотренных оснований: одного загранпаспорта или справки о бронировании недостаточно.

Семейные обстоятельства и инвалидность

Пересечь границу могут мужчины с инвалидностью I, II или III группы, отцы троих и более детей до 18 лет, одинокие отцы, мужчины, воспитывающие ребенка с инвалидностью, а также те, кто сопровождает жену или родителей с инвалидностью I или II группы, и люди, осуществляющие постоянный уход.

Для многодетного отца есть нюанс: пограничники проверяют уплату алиментов. Если долг превышает платежи за три месяца, это может стать препятствием для выезда по этому основанию.

Бронирование и служебные командировки

Бронирование защищает от призыва, но не отменяет ограничений на пересечение границы. Мужчина с действующим бронированием не получает права на выезд без отдельного основания. Для служебных командировок отдельных категорий чиновников и работников госорганов нужно соответствующее решение.

Отдельные правила действуют для журналистов и работников медиа: для служебной поездки на международное мероприятие нужно согласование Госкомтелерадио и документы, подтверждающие цель.

Какие документы проверят пограничники

Обязательно - паспорт для выезда за границу. Для военнообязанных - еще и военно-учетный документ в бумажной или электронной форме. Остальное зависит от основания: свидетельства о рождении детей, документы об инвалидности, подтверждение родственных связей, заключение о потребности в уходе или приказ о командировке.

Если основание не подтверждено или не хватает документов, в пересечении откажут. Решение об отказе пограничники должны оформить письменно с указанием причин - это предусмотрено статьей 14 закона "О пограничном контроле".

Что проверить перед поездкой

Перед поездкой стоит проверить актуальность военно-учетных данных, срок действия документов и наличие всех подтверждений. Это поможет избежать отказа на границе.

Ранее Politeka сообщала, выезд за границу с инвалидностью: пограничники объяснили, когда могут отказать мужчине.

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