У грудні правила виїзду чоловіків за кордон не зміняться: нових обмежень не буде, але й послаблень теж. Перетнути кордон зможуть лише ті, хто має визначену законом підставу та повний пакет документів.

Правила виїзду чоловіків за кордон з 1 грудня не зміняться - жодних додаткових обмежень чи послаблень уряд не запроваджує. Порядок перетину кордону під час воєнного стану, як і раніше, визначає постанова Кабміну №57.

За даними Фактів ICTV, постановою №1391 уряд затвердив порядок аеромедичної евакуації літаками ДСНС. Тепер спеціальний порядок виїзду на лікування за кордон поширюється не лише на поранених представників сил оборони, а й на інших людей, які постраждали від російської агресії.

Для такої поїздки потрібні медичний висновок про необхідність лікування за кордоном і лист МОЗ з узгодженим переліком пацієнтів. Дозволений супровід одним членом сім'ї першого ступеня споріднення. Але це не дає права виїхати за звичайною медичною довідкою чи самостійно отриманим запрошенням іноземної клініки.

Хто може виїхати за віком

Для чоловіків від 23 до 60 років діють обмеження, однак молодші та старші мають інші умови.

Від 18 до 22 років включно - можуть виїжджати, маючи паспорт для виїзду за кордон і військово-обліковий документ. Від 60 років - перетинають кордон без обмежень. А от чоловікам від 23 до 59 років потрібна одна з передбачених підстав: самого закордонного паспорта чи довідки про бронювання недостатньо.

Сімейні обставини та інвалідність

Перетнути кордон можуть чоловіки з інвалідністю I, II або III групи, батьки трьох і більше дітей до 18 років, одинокі батьки, чоловіки, які виховують дитину з інвалідністю, а також ті, хто супроводжує дружину чи батьків з інвалідністю I чи II групи, та люди, які здійснюють постійний догляд.

Для багатодітного батька є нюанс: прикордонники перевіряють сплату аліментів. Якщо борг перевищує платежі за три місяці, це може стати перешкодою для виїзду на цій підставі.

Бронювання і службові відрядження

Бронювання захищає від призову, але не скасовує обмежень на перетин кордону. Чоловік із чинним бронюванням не отримує права на виїзд без окремої підстави. Для службових відряджень окремих категорій посадовців і працівників держорганів потрібне відповідне рішення.

Окремі правила діють для журналістів і працівників медіа: для службової поїздки на міжнародний захід потрібне погодження Держкомтелерадіо та документи, що підтверджують мету.

Які документи перевірять прикордонники

Обов'язково - паспорт для виїзду за кордон. Для військовозобов'язаних - ще й військово-обліковий документ у паперовій або електронній формі. Решта залежить від підстави: свідоцтва про народження дітей, документи про інвалідність, підтвердження родинних зв'язків, висновок про потребу в догляді або наказ про відрядження.

Якщо підставу не підтверджено або бракує документів, у перетині відмовлять. Рішення про відмову прикордонники мають оформити письмово із зазначенням причин - це передбачено статтею 14 закону "Про прикордонний контроль".

Що перевірити перед поїздкою

Перед поїздкою варто перевірити актуальність військово-облікових даних, строк дії документів і наявність усіх підтверджень. Це допоможе уникнути відмови на кордоні.

Раніше Politeka повідомляла, виїзд за кордон з інвалідністю: прикордонники пояснили, коли можуть відмовити чоловікові.

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