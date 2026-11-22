Графіки відключення світла у Запоріжжі на тиждень з 23 по 29 листопада опублікувала «Запоріжжяобленерго» - йдеться про плановий ремонт електрообладнання, під час якого частина вулиць залишиться без електроенергії вдень.

Відключення світла у Запоріжжі триватимуть і наступного тижня - енергетики планово ремонтуватимуть обладнання, тож мешканцям окремих вулиць доведеться побути без електроенергії протягом робочого дня.

Найчастіше вимикання відбуватимуться у проміжку з 09:00 до 17:00. Однак у п'ятницю, 27 листопада, частину адрес знеструмлять раніше - з 08:00, а на інших роботи стартують о 10:00.

Про планові ремонтні роботи повідомляє «Запоріжжяобленерго». У перелік потрапили сотні адрес по всьому місту - від центральних проспектів до окремих провулків.

Які вулиці знеструмлять у понеділок, 23 листопада

З 09:00 до 17:00 без світла залишаться бульвар Шевченка, частина вулиці Богдана Хмельницького (будинки 17, 22, 23, 26), вулиця Героїв Крут (2, 7, 9, 11, 13, 15), проспект Металургів (18, 20, 22, 24, 26), проспект Соборний, 179 та магістральна частина вулиці Магістральної.

Також у графік потрапили вулиця Патріотична (1-7), Тбіліська (9, 9А, 11, 21), Виробнича (2д), Глиноцементна та проїзд Ольги Яфи (3, 4, 5, 10).

Вівторок і середа: ще більше адрес

24 листопада вимикання торкнуться вулиць Автоклубної, Виробничої, Лівобережної, Макаренка, Покровської та Фанатської. Роботи триватимуть з 09:00 до 17:00. У середу, 25 листопада, знеструмлять бульвар Вітчизняний, вулиці Агрономічну, Гоголя, Магістральну (52-63) та проспект Моторобудівників, 109.

У четвер, 26 листопада, окрім основного графіка з 09:00, додадуть другу зміну з 10:00 до 17:00. До неї увійшли вулиці Бірюзова, Гризодубової, Залізнична, Трембітна та провулок Будапештський.

П'ятниця, 27 листопада - наймасштабніший день

Цього дня без світла залишиться понад сотня вулиць. З 08:00 до 16:00 знеструмлять вулиці Амбулаторну, Батарейну, Ботанічну, Волі, Гоголя, Залізничну, Каштанову, Полікліничну та проспект Соборний. Друга частина адрес - з 09:00 до 17:00: Алмазна, Тенісна, Незалежної України та Республіканська.

Що робити, якщо вашу вулицю знеструмлять

Планові вимикання не пов'язані з аваріями, тож тривають за чітким розкладом. Оновлений перелік адрес щодня публікують на офіційних ресурсах «Запоріжжяобленерго». Якщо світла нема довше заявленого часу, варто звертатися до кол-центру компанії.

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