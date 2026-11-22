На Тельців чекає тиждень, коли головна сила буде не в сміливих планах, а в стосунках із людьми.

Цей тиждень для Тельців буде про баланс між амбіціями та обережністю. Які сюрпризи зорі готують Раку, Politeka писала в окремому гороскопі для Рака. Прогноз для Тельців оприлюднило видання Horoscope.com, і головна порада астрологів проста: не поспішайте з ризикованими рішеннями на початку тижня.

Робота і фінанси

На початку тижня у вас може з'явитися спокуса зробити сміливий крок - щось на кшталт масштабного плану чи ризикованої ідеї, яка обіцяє великий результат. Втім, астрологи попереджають: цей ризик не виправдає очікувань. Замість того щоб вкладати енергію в грандіозні задуми, краще спрямувати її на людей навколо - колег, партнерів, клієнтів. Саме командна робота та вміння домовлятися принесуть більше користі, ніж одноосібні авантюри. У середині тижня ситуація зміниться на краще: ваша здатність переконувати та привертати увагу працюватиме значно ефективніше, ніж ви очікуєте.

Стосунки

Середина тижня стане вдалим часом для спілкування. Ваш природний шарм розкриється повною мірою, і люди навколо охочіше підуть вам назустріч - чи то в особистих стосунках, чи в діловому спілкуванні. Це гарний момент, щоб обговорити важливі питання або просто зблизитися з тими, хто вам дорогий. Не бійтеся проявляти ініціативу - зараз вона буде оцінена по заслузі.

Здоров'я та енергія

Четвер принесе відчуття ясності - ніби раптом усе стає на свої місця, і ви розумієте, чого насправді хочете. А ось п'ятниця та субота можуть здатися дивними й непередбачуваними: настрій оточення чи обставини можуть видаватися незрозумілими. Головне правило цих днів - не намагайтеся все пояснити логікою і не сприймайте чужі слова чи вчинки близько до серця. Це вбереже вашу енергію та емоційну рівновагу. Неділю краще провести в компанії людей, поруч із якими ви почуваєтеся спокійно і природно - це допоможе відновитися перед новим тижнем.

Найкращі дні тижня

Середа і четвер стануть найсприятливішими днями: шарм працюватиме на максимум, а четвер додасть ясності у важливих питаннях. Неділя також варта уваги - проведений у теплій компанії день допоможе перезавантажитися та підготуватися до нових справ.

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