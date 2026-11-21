Громадяни зі статусом «діти війни» мають право на знижку 25% на оплату комунальних послуг. Пільга призначається на цілий рік, але лише за умови, що середньомісячний дохід сім'ї не перевищує встановлений поріг.

Пільги на комуналку в Україні передбачають чимало винятків, і одна з найбільших знижок - 25% на комунальні послуги - доступна лише громадянам зі статусом «діти війни», причому призначається вона одразу на цілий рік.

Оформити таку пільгу може людина, яка мала українське громадянство і якій на 2 вересня 1945 року, тобто на дату закінчення Другої світової війни, вже виповнилося 18 років. Іншим членам родини знижка не дається, навіть якщо вони проживають разом із пільговиком.

Пільга діє на оплату всіх видів комунальних послуг. Єдиний виняток - послуга з управління багатоквартирним будинком, на неї знижка не поширюється.

Але самого статусу «дитина війни» замало. Скористатися знижкою можуть лише ті, чий дохід нижчий за встановлений поріг для отримання податкової соціальної пільги. Середньомісячний дохід рахують так: загальний дохід сім'ї за останні шість місяців ділять на кількість її членів.

Для розрахунку загального доходу беруть до уваги пенсію, заробітну плату, грошове забезпечення, стипендію, доходи від бізнесу, допомогу по безробіттю та інші виплати, а також соціальну допомогу - щоправда, лише за деяких умов.

Як оформити пільгу

Знижка призначається на підставі особистого звернення людини до органів Пенсійного фонду України. Треба подати заяву про надання пільг на оплату комунальних послуг і заяву про внесення відомостей до Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги.

Разом із заявами потрібно підготувати:

копію паспорта;

копію ІПН;

копію трудової книжки;

довідку про доходи за останні шість місяців;

якщо доходів немає - довідку з Податкової служби про доходи та податки.

Якщо дохід підтвердиться і не перевищить встановлений ліміт, Пенсійний фонд призначить 25-відсоткову знижку на цілий рік. Тому важливо стежити, щоб середньомісячний дохід сім'ї залишався в межах порогу податкової соціальної пільги.

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