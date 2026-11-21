Допомогу на комуналку в Україні можна отримувати одночасно з іншими субсидіями, але Пенсійний фонд нагадує: про зміни, які впливають на право чи розмір виплати, одержувач має повідомити сам. На це дається 30 календарних днів.

Пенсійний фонд оприлюднив перелік таких змін. Як передають Українські Новини, у відомстві наголосили, що приховувати нові обставини не можна: надміру виплачену субсидію доведеться повернути.

Про які зміни треба повідомити

ПФУ називає кілька випадків, коли одержувач субсидії зобов'язаний протягом 30 днів звернутися до фонду:

змінився склад сім'ї - хтось прописався або виписався за адресою;

змінилися доходи будь-кого з членів домогосподарства;

здійснено одноразову покупку товарів чи послуг на суму понад 50 000 гривень;

отримано одноразовий дохід понад 25 000 гривень - наприклад, спадщина або подарунок;

змінилося місце проживання;

придбано транспортний засіб, з року випуску якого минуло менш як п'ять років.

У кожному з цих випадків фонд перевіряє, чи залишається сім'я такою, що має право на допомогу, і чи не змінився її розмір.

Що буде, якщо не повідомити

Якщо про зміни промовчати, а Пенсійний фонд виявить їх під час перевірки, субсидію можуть перерахувати або взагалі скасувати. Кошти, виплачені надміру, доведеться повернути до бюджету.

Як повідомити Пенсійний фонд

Зробити це можна кількома способами. Найпростіший - звернутися до будь-якого сервісного центру ПФУ із заявою та документами, які підтверджують зміни. Також заяву можна подати онлайн - через особистий кабінет на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду.

До заяви додають документи залежно від того, що саме змінилося: свідоцтво про народження чи смерть, довідку про доходи, документ про купівлю тощо. Вкластися треба у 30 календарних днів із дня, коли сталася зміна.

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