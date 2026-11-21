Одержувач житлової субсидії може змінити спосіб отримання грошей - замість поштового відділення перераховувати виплату на банківський рахунок. У Пенсійному фонді пояснили, як це зробити онлайн.

Субсидія на комуналку в Україні не обов'язково має приходити на пошту - одержувачі можуть змінити спосіб виплати на банківський рахунок. У Пенсійному фонді пояснили, як це зробити онлайн, не виходячи з дому.

Одержувач житлової субсидії має право звернутися до Пенсійного фонду України та попросити перераховувати кошти на банківський рахунок замість поштового відділення. Для цього достатньо подати заяву про зміну способу виплати через особистий кабінет на порталі ПФУ.

Для подання онлайн-заяви знадобляться кваліфікований електронний підпис (КЕП) і скан документа з банківськими реквізитами. Такий порядок роз'яснює Пенсійний фонд, інформація перевірена 16 листопада 2026 року.

Які вимоги до банківського рахунку

Перш ніж подавати заяву, ПФУ радить перевірити кілька моментів. Рахунок має бути відкритий на ім'я одержувача субсидії та призначений саме для соціальних виплат. Він також повинен бути чинним і відкритим в уповноваженому банку.

Важливо не плутати номер банківської картки та номер рахунку - це різні реквізити. Для заяви потрібен документ, у якому вказаний саме рахунок. Його можна отримати в банку або в мобільному застосунку та підготувати скан для завантаження.

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Щоб змінити спосіб виплати онлайн, виконайте кілька кроків.

Підготуйте реквізити рахунку. Отримайте в банку документ із реквізитами та зробіть його скан. Увійдіть на портал електронних послуг Пенсійного фонду та авторизуйтеся за допомогою КЕП. У розділі "Комунікації з ПФУ" відкрийте "Заява на житлову субсидію чи пільгу" та оберіть "Заява на зміну способу виплати житлової субсидії чи пільги". Заповніть обов'язкові поля, додайте скан документа з реквізитами рахунку та надайте згоду на обробку персональних даних. Підпишіть заяву електронним підписом і натисніть "Відправити до ПФУ". Перевірте статус розгляду в розділі "Мої звернення" в особистому кабінеті.

У ПФУ наголошують: сам факт заповнення форми ще не означає, що звернення надіслано. Заяву обов'язково треба підписати електронним підписом і натиснути кнопку відправлення.

Що робити, якщо виникли питання

Статус розгляду заяви можна відстежувати в розділі "Мої звернення". Якщо дані або результат викликають сумніви, зверніться до Пенсійного фонду. Не варто розраховувати, що спосіб виплати зміниться до того, як звернення опрацюють.

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