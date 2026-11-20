У суботу, 21 листопада, більшості знаків варто підбити підсумки останніх тижнів і дати собі трохи спокою, перш ніж рухатися далі.

Субота, 21 листопада, стає для багатьох знаків часом підбиття підсумків: останні три тижні були насиченими на події, спілкування та випробування, і зараз настає пауза, щоб усвідомити здобутки й визначитися з наступними кроками. Прогноз на день оприлюднило видання Horoscope.com, і для кожного знака астрологи виділили свій акцент.

Овен

Соціальна метушня, яка супроводжувала вас останні три тижні, нарешті вщухає. Зоряна енергія допоможе зробити висновки з пережитого й підготуватися до нового циклу. Якщо останнім часом були успіхи чи визнання – це стане гарною опорою на найближчі тижні. День більше підходить для роздумів і тиші, ніж для активних дій: дозвольте собі трохи відсторонитися від метушні світу.

Телець

Для вас завершується перший етап активного спілкування з новими людьми. Варто чесно запитати себе: чи задоволені ви тими знайомствами? Можливо, дипломатичність цього разу підвела і завела не туди, куди хотілося. Використайте паузу, щоб перевести подих і зрозуміти, де ви зараз перебуваєте і куди прагнете рухатися далі – без поспіху й зайвого тиску на себе.

Близнюки

Подорож – внутрішня чи цілком реальна – яку ви здійснювали останні тижні, добігає кінця. Ви точно побачили щось цікаве і зібрали чимало вражень. Космічна енергія дня приведе вас у тиху гавань, тож час акуратно "розпакувати валізи". Усе цінне, що ви здобули, варто залишити при собі як нагадування про власний ріст – і фізично, і подумки.

Рак

Після подій останніх тижнів варто запитати себе: чи хочете ви й далі поводитися так само, як раніше? Атмосфера дня якраз підштовхує до чесної відповіді. Багато хто відчуває шанс вийти зі старих схем стосунків чи звичок, але страх перед невідомим майбутнім змушує вагатися. Не відкладайте рішення – зробіть наступний крок, навіть якщо він здається непростим.

Лев

День дає чудову нагоду проаналізувати події останніх трьох тижнів, особливо в особистому житті. Може здатися, що ситуація майже не змінилася, і це трохи засмучує. Втім, не варто довіряти лише зовнішнім враженням – речі не завжди такі, якими здаються на перший погляд. Дайте собі час розібратися, перш ніж робити остаточні висновки про стосунки.

Діва

Якщо відчуваєте, що просуваєтеся до цілей повільніше, ніж хотілося б, сьогодні гарний момент скоригувати курс. Розчаровані станом особистого життя? Можливо, ви вклали туди чимало енергії, а віддачі поки не відчули. Не поспішайте з рішучими кроками щодо майбутнього – дайте ситуації ще кілька днів, щоб проясниться справжня картина.

Терези

Сьогодні ви можете відчувати легке роздратування – і це не дивно, адже день підштовхує уважно подивитися на те, що відбувається у вашому житті. Раптом стає зрозуміло, що рішення, які ви приймаєте, можуть мати далекосяжні наслідки. Але це не привід відкладати дії: будьте сміливішими і довіртеся обраному напрямку, навіть якщо він вимагає рішучості.

Скорпіон

Відчуваєте розгубленість? Цілком можливо, що сьогодні у голові крутиться безліч запитань одночасно – про родинні обовʼязки, власну привабливість, важливість у очах інших. Усі ці думки насправді лише відволікають від внутрішньої тривоги. Не варто надто перейматися: найближчі тижні принесуть значно менше стресу, і напруга поступово спаде сама собою.

Стрілець

Можливо, сьогодні відчувається втома – і це логічно, адже останні тижні ви були активнішими за звичай: нові знайомства, події, зустрічі, можливо навіть короткі поїздки. День підходить, щоб чесно оцінити: чи наблизило все це вас до справжніх цілей, чи просто додало метушні. Відповідь на це запитання варто знайти сьогодні.

Козеріг

Втома накопичилася не випадково: бажання бути корисним змусило вас працювати на межі можливостей останні тижні. Світ навколо здається байдужим, і кожен крок дається з великим зусиллям. Сьогодні найрозумніше рішення – дозволити собі відпочити. Завтра ваші навички й енергія знову будуть потрібні, тож варто поповнити запаси сил зараз.

Водолій

Планети ведуть вас у новий цикл, і скоро розпочнеться інша "історія" у вашому житті. Сьогодні гарний момент підбити підсумки того, чого ви навчилися за останні тижні. Багато залежить від того, наскільки вам вдалося знайти внутрішній спокій і владнати конфлікти. У вас є природний дар заспокоювати напружені ситуації – не забувайте про нього.

Риби

Якщо ви справді провели те "прибирання" у справах і стосунках, якого вимагали останні тижні, сьогодні маєте відчути полегшення від зайвих умовностей. Вочевидь, вдалося розвʼязати частину складних питань у стосунках. Попереду – період, який можна сміливо назвати своєрідним відродженням: новий етап, вільний від старого баласту.