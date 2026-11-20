Чоловіка, якого військово-лікарська комісія (ВЛК) визнала непридатним до служби, мають виключити з військового обліку. Але на практиці ТЦК іноді відмовляють, і тоді спір доводиться вирішувати в суді.

Правила військового обліку в Україні містять чітку норму: чоловіка, якого військово-лікарська комісія (ВЛК) визнала непридатним до служби, зобов'язані виключити з військового обліку. Однак на практиці територіальні центри комплектування (ТЦК) іноді відмовляють або затягують процедуру, і тоді питання доводиться вирішувати через суд.

Як нагадує "Судово-юридична газета", підставою для виключення з обліку є висновок ВЛК. Важливе саме формулювання про непридатність до військової служби з виключенням з військового обліку. Інший ступінь придатності такого наслідку не дає.

Після медогляду чоловік отримує один із висновків комісії. Якщо у постанові ВЛК зазначено непридатність із виключенням з обліку, ТЦК має оформити виключення. Людина більше не перебуває в запасі, не підлягає мобілізації, і її статус у застосунку "Резерв+" змінюється відповідно.

Відмова ТЦК зазвичай пов'язана із сумнівами в самому рішенні або з документами. Центр може вважати, що висновок оформлений неналежно, бракує підтверджень діагнозу, або направити чоловіка на додатковий огляд.

Суди в таких спорах здебільшого стають на бік людини. Якщо висновок ВЛК законний і оформлений належно, суд визнає відмову ТЦК неправомірною і зобов'язує виключити громадянина з військового обліку.

Як виключитися з військового обліку за станом здоров'я

Перший крок - пройти ВЛК. Направлення видає ТЦК, куди чоловік звертається зі своїми медичними документами: виписками, епікризами, результатами обстежень. Що повніший пакет, то більше шансів отримати рішення без додаткових оглядів.

Що робити, якщо ТЦК відмовляє

Якщо центр не виключає з обліку попри висновок ВЛК, чоловік має право на оскарження. Спершу варто подати письмову заяву до ТЦК і отримати офіційну відмову. З нею вже можна йти до адміністративного суду.

Позов подають до окружного адміністративного суду за місцем перебування ТЦК. У заяві просять визнати відмову або бездіяльність неправомірною і зобов'язати центр виключити особу з військового обліку. До позову додають копію постанови ВЛК і листування з ТЦК.

Раніше Politeka повідомляла, як оскаржити штраф ТЦК у суді.

Також Politeka повідомляла, які дані оновити за 7 днів, щоб уникнути штрафу.