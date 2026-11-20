Тепло, яке зараз тримається в Україні, не є аномалією. В Укргідрометцентрі пояснили, чому більшість місяців тепліші за кліматичну норму та на скільки днів наперед реально спрогнозувати погоду.

Прогноз погоди на тиждень у Київській області показує, що осіння погода лишається мінливою, однак тепло, яке зараз тримається в Україні, не є аномалією. В Укргідрометцентрі пояснили, чому більшість місяців тепліші за кліматичну норму.

Про це розповіла начальниця відділу взаємодії зі ЗМІ Українського гідрометеорологічного центру Наталія Птуха під час заходу «Погода, клімат, люди: 105 років гідрометеорологічній службі України», повідомляє РБК-Україна.

За її словами, потепління, яке спостерігається в Україні останнім часом, не є чимось нестандартним. У розрізі останніх десятиріч така погода досить типова.

«Так, трішечки, можливо, вище за кліматичну норму. Але в розрізі тих самих останніх десятиріч у нас більшість місяців вище за кліматичну норму», - пояснила Птуха.

Чому точного довгострокового прогнозу не існує

Представниця Укргідрометцентру нагадала, що погода і атмосфера мінливі, тобто змінюються щоденно. Саме тому синоптики працюють цілодобово, щоб оперативно попереджати про будь-які зміни.

Синоптикиня додала, що немає такого прогнозу, на який можна подивитися сьогодні на два-три тижні вперед і щось запам'ятати. «Ні, все щоденно змінюється. Двічі на добу проходять уточнення. Тому прогноз треба постійно дивитися, що ж там змінилося», - розповіла вона.

Прогноз і тенденції: у чому різниця

За словами фахівця, існують певні тенденції, які змінюються та уточнюються з наближенням до конкретних дат. Але якщо закладати погоду у свої плани, то реально спиратися можна лише на найближчі одну-три доби.

«Там вже є показники температури, розподілу опадів. Те, на що ми реально можемо спиратися. Надалі - є тенденції», - підсумувала Птуха.

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