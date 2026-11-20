Кабінет міністрів спрямував додаткові 81,4 млрд грн на невідкладні потреби Міноборони. Частину коштів піде на грошове забезпечення військових, решту - на пальне для армії.

Виплати військовим та пенсії при поверненні на службу знову в центрі уваги - уряд спрямував додаткові 81,4 млрд гривень на невідкладні потреби Міноборони.

Як повідомляє Рубрика, кошти підуть за двома головними напрямами: грошове забезпечення військовослужбовців та закупівля пального для армії. Це додаткове фінансування поверх уже затверджених видатків оборонного відомства.

Рішення ухвалили на засіданні уряду. Додаткові гроші спрямовуються саме на невідкладні потреби, тобто на те, без чого армія не може нормально функціонувати вже зараз, а не в перспективі наступного бюджетного року.

Для військових це означає, що держава має ресурс своєчасно виплачувати грошове забезпечення, надбавки та бойові виплати. Саме на ці статті насамперед іде фінансування, яке не залежить від коливань надходжень до державного бюджету.

Що це означає для військових

Грошове забезпечення військовослужбовця складається з посадового окладу, окладу за військовим званням та надбавок за вислугу років. Окремо виплачуються бойові виплати за участь у бойових діях, розмір яких залежить від виконаних завдань.

Своєчасність цих виплат прямо залежить від наявності грошей у Міноборони. Додаткові 81,4 млрд грн дозволяють відомству закрити поточні потреби без затримок і звернень по позики чи перерозподіл інших статей.

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