У 2027 році розмір грошового забезпечення військовослужбовців залежатиме від посади, військового звання, місця служби та виконання бойових завдань. Саме ці складники формують підсумковий дохід військового.

Виплати військовим в Україні у 2027 році не будуть однаковими для всіх. Розмір грошового забезпечення кожного військовослужбовця залежатиме від посади, військового звання, місця служби та виконання бойових завдань.

Про це йдеться в матеріалі видання «Перший бізнесовий». Базова частина виплат складається з посадового окладу й надбавки за військове звання. Тому вже на цьому рівні суми відрізняються залежно від посади та звання військового.

До базових виплат додаються доплати за вислугу років, особливості проходження служби, рівень відповідальності та роботу в складних умовах. Чим більший стаж і важчі умови служби, тим вищою буде підсумкова сума.

Найсильніше на дохід впливають бойові доплати. Військові, які виконують завдання в районах активних бойових дій або безпосередньо беруть участь у бойових операціях, отримують значно вищі виплати порівняно з тими, хто служить у тилових підрозділах.

Остаточний розмір розраховується індивідуально для кожного. Тому суми можуть суттєво відрізнятися навіть у військових одного звання, якщо вони виконують різні завдання або служать у різних підрозділах.

Що формує грошове забезпечення

Підсумкова виплата складається з кількох частин, кожну рахують окремо:

посадовий оклад;

надбавка за військове звання;

доплата за вислугу років;

доплати за особливості служби й рівень відповідальності;

бойові доплати за виконання завдань у районах активних бойових дій.

На рівень доходу додатково впливають кадрові рішення та державна політика у сфері оборони. В умовах війни матеріальне забезпечення військових лишається одним із пріоритетів держави, бо напряму пов'язане з комплектуванням армії та мотивацією особового складу.

Що належить військовим та їхнім родинам

Крім грошового забезпечення, військовослужбовці мають право на пільги, компенсації й додаткові виплати, передбачені законодавством. Щоб дізнатися, що саме належить конкретному військовому, варто звернутися до фінансової служби своєї частини або до органів соціального захисту за місцем служби.

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