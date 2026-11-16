Штрафи за перевищення швидкості в Україні починаються з перевищення понад 20 км/год, а максимальна стандартна сума становить 1700 гривень. Розповідаємо, за яке перевищення скільки доведеться заплатити водіям.

Штрафи для водіїв в Україні лишаються чинними й надалі: за перевищення швидкості доведеться віддати від 340 до 1700 гривень залежно від того, наскільки сильно водій перевищив дозволену швидкість.

За правилами дорожнього руху, штраф за перевищення швидкості настає лише тоді, коли автомобіль рухається швидше дозволеного більш ніж на 20 кілометрів на годину. Менше перевищення, зокрема на 10 км/год, штрафом не карається.

Скільки платити залежно від перевищення

Чинний Кодекс України про адміністративні правопорушення передбачає кілька рівнів відповідальності залежно від швидкості руху:

перевищення на 20-50 км/год - штраф 340 гривень;

перевищення більш ніж на 50 км/год - штраф 1700 гривень.

Саме перевищення понад 50 кілометрів на годину і є тим випадком, коли водію загрожує максимальний штраф у 1700 гривень. Наприклад, це рух зі швидкістю 110 км/год у населеному пункті, де дозволено 60 км/год.

Водночас перевищення швидкості до 20 км/год включно не вважається порушенням і не тягне жодних штрафів. Тобто відповідальність вмикається лише з позначки понад 20 км/год.

Чи можуть штрафи зрости

У вересні Верховна Рада провалила законопроєкт №15348, який передбачав значне підвищення штрафів за перевищення швидкості. Документу забракло одного голосу: його підтримали 225 депутатів за необхідних 226.

За проєктом, штраф за перевищення понад 20 км/год мав зрости до 680 гривень, понад 40 км/год - до 2040 гривень, понад 60 км/год - до 2720 гривень, понад 80 км/год - до 3400 гривень, а за п'ять і більше порушень протягом року - до 17 000 гривень.

Поки що ці зміни не набрали чинності, тому водії сплачують штрафи за чинними, меншими ставками.

Як дізнатися про штраф і як його оскаржити

Перевірити наявність штрафу за перевищення швидкості можна кількома способами:

у застосунку "Дія" - у розділі про штрафи;

на офіційному сайті Міністерства внутрішніх справ;

у сервісах банків, які показують адміністративні стягнення.

Якщо водій не згоден зі штрафом, він має право подати скаргу до суду протягом 10 днів з моменту отримання постанови.

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