Уряд працює над усуненням адміністративних перешкод, які заважають постраждалим від Чорнобильської катастрофи отримувати належні пенсійні доплати.

Перерахунок пенсії в Україні для багатьох пенсіонерів досі ускладнений бюрократією, але для однієї категорії громадян ситуацію обіцяють виправити. Уряд працює над усуненням адміністративних перешкод, які заважають постраждалим від Чорнобильської катастрофи отримувати належні пенсійні доплати.

Про це повідомляє видання «Економічні новини». Йдеться про людей, які мають статус постраждалих внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС і за законом мають право на додаткові виплати до пенсії.

Проблема в тому, що для отримання цих доплат людям доводиться збирати чималий пакет документів і проходити кілька інстанцій. Через це частина пенсіонерів роками не може оформити те, що їм належить за законом.

Що саме планують спростити

Уряд розглядає можливість прибрати зайві бюрократичні кроки, щоб постраждалі від Чорнобильської катастрофи могли отримувати доплати без зайвих довідок. Зокрема, обговорюється обмін даними між державними реєстрами, щоб людині не доводилося самостійно підтверджувати свій статус.

Очікується, що частину процесів можуть перевести в цифровий формат, зокрема через застосунок «Дія». Це дозволить подавати заяви дистанційно, без відвідування відділень Пенсійного фонду.

Що це означає для пенсіонерів

Якщо зміни ухвалять, постраждалим від Чорнобильської катастрофи стане простіше отримувати доплати, які їм гарантовані законом. Наразі рішення перебуває на стадії опрацювання, тож конкретних строків запровадження поки не названо.

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