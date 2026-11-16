Шахраї телефонують українцям від імені банків і лякають блокуванням карток, щоб виманити PIN-коди, CVV та коди з SMS. У поліції та НБУ пояснили, як розпізнати фейковий дзвінок і що робити, якщо дані вже розкрили.

Шахрайство через SMS і фейкові дзвінки знову активізувалося: аферисти телефонують українцям від імені банків і під приводом «термінового оновлення картки» лякають блокуванням рахунків. У Національній поліції та Нацбанку пояснили, як розпізнати такий дзвінок і що робити, якщо дані вже розкрили.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національну поліцію України та Національний банк. Схема проста: шахрай представляється працівником банку і стверджує, що картку заблокують, якщо клієнт негайно не «оновить» дані.

Щоб викликати довіру, зловмисник може знати ім'я людини та назву її банку. Але справжні співробітники фінустанов ніколи не вимагають повних реквізитів картки, PIN-коду, трьох цифр на звороті (CVV/CVC) чи кодів із SMS. Не диктують вони й операції, які потрібно провести.

Як захистити гроші: правила кібербезпеки

У НБУ радять дотримуватися кількох простих правил, щоб не стати жертвою шахраїв.

Не переходьте за підозрілими посиланнями - зловмисники розсилають шкідливі лінки через месенджери та пошту.

Перевіряйте ресурси - користуйтеся лише офіційними сайтами банків із протоколом https.

Уникайте фейкових чат-ботів - шахраї копіюють ботів для викрадення грошей під виглядом виплат.

Увімкніть двофакторну автентифікацію та використовуйте унікальні складні паролі.

Що робити, якщо дані картки вже розкрили

Якщо ви випадково назвали дані картки або стали жертвою зловмисників, негайно зателефонуйте до банку за номером на звороті картки, щоб заблокувати рахунок.

Після цього зверніться до Кіберполіції - через онлайн-форму на сайті або за номером гарячої лінії 0 800 505 170.

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