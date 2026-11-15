Позика в ломбарді сама по собі доходом не є, тож і податків із неї одразу не платять. Але якщо борг за позикою пробачили, пробачена сума стає доходом, з якого утримують ПДФО та військовий збір.

Субсидія на опалення в Україні та інші грошові питання хвилюють багатьох, але є й менш очевидні ситуації. Позика в ломбарді сама по собі доходом не вважається, тож одразу з неї податки не утримують. Однак у певний момент вона може перетворитися на дохід, і тоді доведеться сплатити ПДФО та військовий збір.

Про це нагадує MC.today, пояснюючи, коли саме позика під заставу перетворюється на дохід і стає об'єктом оподаткування.

Коли позика в ломбарді стає доходом

Коли людина бере гроші в ломбарді під заставу речі, вона отримує не дохід, а зобов'язання повернути борг. Тому в момент отримання позики ПДФО та військовий збір не сплачуються.

Ситуація змінюється, якщо людина не повертає позику вчасно. Тоді ломбард продає заставлену річ, щоб покрити борг. Якщо виручених грошей не вистачає на повне погашення позики, відсотків і комісій, ломбард пробачає решту боргу.

Саме ця пробачена сума і стає доходом позичальника. За Податковим кодексом анульований кредитором борг вважають доходом, з якого утримують податки.

Скільки доведеться сплатити

Із пробаченої суми стягують ПДФО за ставкою 18% та військовий збір 5%. Разом це 23% від тієї частини боргу, яку ломбард анулював.

Податковим агентом виступає сам ломбард. Він утримує ці суми, перераховує їх до бюджету й відображає дохід у звітності. Позичальник нічого самостійно не сплачує, але має розуміти, чому з пробаченого боргу зникає майже чверть.

Приклад розрахунку

Припустімо, після продажу застави недопогашеним лишилося 10 000 гривень, які ломбард пробачив. З цієї суми утримають 1 800 гривень ПДФО і 500 гривень військового збору. До бюджету спрямують 2 300 гривень.

Як не платити зайвого

Найпростіший спосіб уникнути податку - вчасно повертати позику й викуповувати заставлену річ. Тоді пробаченого боргу не виникає і доходу для оподаткування немає.

Якщо ж борг уже пробачили, варто перевірити в ломбарду, яку саме суму він анулював і скільки податків утримав. Ці дані мають збігатися з тим, що ломбард подає до податкової.

Позика - це не дохід, але пробачений борг - уже дохід. Різниця в одному слові, але саме вона визначає, чи доведеться платити ПДФО та військовий збір.

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