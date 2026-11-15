Найдешевший тариф «Київстар» для фізичних осіб подорожчав з 370 до 470 грн на місяць - розповідаємо, що тепер входить у пакет і хто збереже стару ціну.

Тарифи «Київстар» знову подорожчали для абонентів. Оператор переглянув вартість пакетів у листопаді, і найдешевший тариф для фізичних осіб «ВСЕ РАЗОМ Легкий Контракт» тепер коштує 470 грн на місяць. Раніше за нього платили 370 грн.

Що входить у «Легкий Контракт» за 470 грн

Як повідомляє 24 Канал з посиланням на оператора, за новою ціною абонент отримує 40 ГБ мобільного інтернету, з яких 18 ГБ можна використати в роумінгу. Додаються безлімітні дзвінки всередині мережі «Київстар».

Окремо в пакеті 500 хвилин для дзвінків по Україні та за кордон і 500 SMS. Бонусом іде домашній інтернет зі швидкістю до 300 Мбіт/с.

Наповнення тарифу збільшили: раніше давали 300 хвилин розмов, 300 SMS і лише 15 ГБ інтернету в роумінгу. Решта 40 ГБ мобільного інтернету в основному пакеті лишилася без змін.

Дві «Суперсили» на вибір

На додачу до основного пакета абонент може обрати дві «Суперсили». Серед них «Київстар ТВ» з понад 390 каналами, YouTube Premium Lite, SIM-карта для другого телефону, додатковий номер на чинній SIM або ще 5 ГБ інтернету в роумінгу.

Змінились і мобільні застосунки: кількість програм, якими можна користуватися без тарифікації, зросла з 20 до 23.

Хто і далі платитиме 370 грн

Тим, хто підключив «ВСЕ РАЗОМ Легкий Контракт» до 4 листопада, переплачувати не доведеться. Вони можуть користуватися пакетом за старою ціною 370 грн, поки самі не змінять план.

Кому доступні дешевші тарифи

У «Київстара» є й бюджетніші спеціальні плани, але вони не для всіх. Їх пропонують пенсіонерам, людям з інвалідністю та дітям від 6 до 16 років.

Приміром, тариф для пенсіонерів із листопада подорожчав із 220 до 370 грн на місяць, однак наповнення послуг теж збільшили.

Що робити, щоб не переплачувати

Якщо «Легкий Контракт» здався дорогим, варто перевірити спеціальні пропозиції для своєї категорії або порівняти пакети інших операторів. А підключеним до 4 листопада достатньо просто не міняти план, щоб і далі платити 370 грн.

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