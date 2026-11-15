Терезам цього тижня варто менше зациклюватися на дрібницях і більше довіряти серцю — особливо коли мова піде про почуття.

Прогноз на тиждень оприлюднило видання Horoscope.com, і для Терезів він обіцяє рух від внутрішніх сумнівів до яскравих емоцій і відчутних змін у житті.

Робота і фінанси

На початку тижня, у понеділок і вівторок, у голові Терезів ніби вмикається занудний внутрішній критик, який прискіпується до кожної дрібниці. Бажання зробити все ідеально може зіграти злий жарт: ви ризикуєте загрузнути в деталях замість того, щоб рухатися вперед. Варто свідомо визначити, що справді важливо в робочих задачах, а що можна відпустити. Не намагайтеся довести документ чи проєкт до стану, коли більше нема що покращувати, — у якийсь момент краще зупинитися й рухатися далі. Фінансові питання цього тижня краще вирішувати без поспіху, але й без зайвого перфекціонізму.

Стосунки

У середу метушня й неважливі деталі раптово відходять на другий план — і ви опиняєтесь майже сам на сам із людиною, до якої відчуваєте сильний потяг. Це може бути несподіваний момент щирості чи романтичний погляд, який усе змінює. Втім, у п'ятницю почуття здатні обернутися на легку ревнивість і бажання тримати цю людину ближче до себе. Спробуйте стримати бажання контролювати й дайте партнеру трохи простору — так стосунки відчуватимуться легшими для обох.

Здоров'я та енергія

Ближче до вихідних варто прислухатися до внутрішніх відчуттів: у суботу з'являється передчуття, що у вашому житті намічаються серйозні зміни. Не варто лякатися цього — краще сприйняти як сигнал, що пора потроху готуватися до нового етапу. Дайте собі час на відпочинок і спокійний сон, щоб зустріти ці зміни з ясною головою. А в неділю енергія сама піде вгору: ви відчуєте приплив сил і буквально сяятимете — чудовий час, щоб побути серед людей або зайнятися тим, що приносить задоволення.

Найкращі дні тижня

Середа стане особливим днем для Терезів — саме тоді з'явиться шанс на щиру й зворушливу зустріч. Субота принесе важливе відчуття наближення змін, тож варто бути уважними до знаків навколо. А неділя подарує піднесений настрій і енергію, яких так бракувало на початку тижня, — чудовий момент, щоб завершити тиждень на позитивній ноті.