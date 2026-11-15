Весам на этой неделе стоит меньше зацикливаться на мелочах и больше доверять сердцу — особенно когда речь пойдёт о чувствах.

Прогноз на неделю обнародовало издание Horoscope.com, и для Весов он обещает движение от внутренних сомнений к ярким эмоциям и ощутимым переменам в жизни.

Работа и финансы

В начале недели, в понедельник и вторник, в голове Весов словно включается занудный внутренний критик, который придирается к каждой мелочи. Желание сделать всё идеально может сыграть злую шутку: вы рискуете увязнуть в деталях вместо того, чтобы двигаться вперёд. Стоит сознательно определить, что действительно важно в рабочих задачах, а что можно отпустить. Не пытайтесь довести документ или проект до состояния, когда больше нечего улучшать, — в какой-то момент лучше остановиться и двигаться дальше. Финансовые вопросы на этой неделе лучше решать без спешки, но и без лишнего перфекционизма.

Отношения

В среду суета и неважные детали неожиданно отходят на второй план — и вы оказываетесь почти наедине с человеком, к которому чувствуете сильное влечение. Это может быть неожиданный момент искренности или романтический взгляд, который всё меняет. Однако в пятницу чувства способны обернуться лёгкой ревностью и желанием держать этого человека ближе к себе. Постарайтесь сдержать желание контролировать и дайте партнёру немного пространства — так отношения будут ощущаться легче для обоих.

Здоровье и энергия

Ближе к выходным стоит прислушаться к внутренним ощущениям: в субботу появляется предчувствие, что в вашей жизни намечаются серьёзные перемены. Не стоит этого бояться — лучше воспринять как сигнал, что пора понемногу готовиться к новому этапу. Дайте себе время на отдых и спокойный сон, чтобы встретить эти перемены с ясной головой. А в воскресенье энергия сама пойдёт вверх: вы почувствуете прилив сил и буквально будете сиять — отличное время, чтобы побыть среди людей или заняться тем, что приносит удовольствие.

Лучшие дни недели

Среда станет особенным днём для Весов — именно тогда появится шанс на искреннюю и трогательную встречу. Суббота принесёт важное ощущение приближения перемен, так что стоит быть внимательными к знакам вокруг. А воскресенье подарит приподнятое настроение и энергию, которых так не хватало в начале недели, — отличный момент, чтобы завершить неделю на позитивной ноте.