Эта неделя для Овнов будет неровной: первые дни потребуют выдержки, середина - внимания к другим, а завершение принесёт долгожданную лёгкость. Свой прогноз на неделю опубликовало издание Horoscope.com, и Овнам стоит внимательно отнестись к его акцентам.

Работа и финансы

В начале недели, в понедельник и вторник, дел и мелких деталей может стать настолько много, что даже незначительная мелочь способна стать последней каплей. Важно не позволить себе сорваться из-за накопленной усталости - лучше заранее распределить задачи и не браться за всё сразу. В рабочих вопросах стоит сосредоточиться на простых, конкретных шагах, а не пытаться удержать в голове весь объём сразу. Финансовые решения в эти дни лучше отложить до середины недели, когда мысли станут более чёткими.

Отношения

В среду и четверг Овны рискуют настолько погрузиться в собственные мысли и переживания, что упустят кого-то рядом, кому на самом деле нужна поддержка. Стоит осознанно оторваться от своих дел и спросить близкого человека, партнёра или коллегу, как у них дела. Как только внимание переключится на другого, напряжение вокруг словно само собой начнёт спадать. Это удачный момент, чтобы восстановить тёплый контакт и показать, что вы рядом, а не просто заняты собой.

Здоровье и энергия

Перегрузку первых дней недели лучше компенсировать физической активностью - подойдёт бег, интенсивная прогулка или командные виды спорта. Движение поможет выпустить лишнее напряжение из тела и быстрее успокоить мысли. Во второй половине недели, когда внимание переключится на людей рядом, эмоциональное состояние стабилизируется само собой. Пятница и суббота принесут мечтательное, чуть задумчивое настроение - хорошее время для спокойного отдыха, а не активных нагрузок.

Лучшие дни недели

Пятница и суббота обещают атмосферу лёгкой загадочности и вдохновения - удачный момент для творческих идей и планов на будущее. А вот воскресенье станет настоящей наградой за всю неделю: лёгким, весёлым и полным приятных неожиданностей. Именно на него стоит возлагать самые большие надежды насчёт хорошего настроения и общения с близкими.