С 16 ноября скрытые патрульные авто с радарами выезжают на дороги двух новых областей. Скорость будут фиксировать без остановки водителя, поэтому нарушения будут оформлять автоматически.

Штрафы для водителей в патрульной полиции продолжают ужесточать - с 16 ноября 2026 года скрытые авто-"фантомы" с радарами начнут патрулировать дороги Львовской и Одесской областей. Ранее такие машины работали только в Киеве и Киевской области.

Об этом сообщил начальник Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий. По его словам, в первую очередь экипажи будут работать на участках с наибольшим количеством ДТП, а внешне такие авто ничем не отличаются от обычных гражданских машин.

Как работают авто-"фантомы"

Главная особенность "фантомов" - система автоматической фиксации скорости. Она способна измерять скорость как во время движения, так и стоя на месте. Нарушение фиксируется без остановки автомобиля.

Система контролирует скорость транспорта в обоих направлениях - и попутном, и встречном. То есть водителю, который летит навстречу условному гражданскому авто, уже не удастся спрятаться.

Помимо скорости, экипажи "фантомов" реагируют и на другие опасные нарушения правил дорожного движения: проезд на красный сигнал светофора, пересечение двойной сплошной линии и выезд на встречную полосу. В таких случаях полицейские могут остановить водителя и привлечь его к административной ответственности.

Сколько нарушений уже зафиксировали

За более чем два месяца работы экипажи "фантомов" зафиксировали 112 тысяч нарушений скоростного режима. Это данные, которые приводило Министерство внутренних дел. Географию патрулирования планируют и дальше расширять, поэтому количество таких машин будет расти.

В ведомстве подчеркивают: "фантомы" - это превентивная мера. Они работают там, где водители не ожидают увидеть полицию, и должны создавать ощущение присутствия патруля даже на тех участках, где раньше можно было безнаказанно давить на газ.

Что это значит для водителей

Алексей Белошицкий объяснял: система должна быть справедливой, а ответственность водителя - соответствовать уровню угрозы, которую он создает для других участников движения. То есть расчет делается на то, что осознание скрытого контроля заставит ездить осторожнее.

Стоит помнить и о законопроекте, который предусматривает введение штрафных баллов. За каждое нарушение водитель может получать от 1 до 5 баллов в зависимости от тяжести, а годовой лимит составляет 15 баллов. Исчерпаешь его быстро - придется дороже всего платить.

Ранее Politeka сообщала, какие штрафы грозят после продажи авто, если покупатель не переоформил машину.