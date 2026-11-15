Неожиданная платёжка за поверку газового счётчика может прийти и пенсионерам, и другим бытовым потребителям. Однако в большинстве случаев эта процедура бесплатна - за неё платит оператор газораспределительной сети.

Тарифы на газ в Украине этой зимой остаются стабильными, однако отдельный счёт может прийти с неожиданной стороны - за поверку газового счётчика. Впрочем, в большинстве случаев за эту процедуру бытовым потребителям, в том числе пенсионерам, платить не придётся.

Как сообщает ТСН со ссылкой на «24 Канал», плановая проверка бытовых газовых счётчиков бесплатна. Все расходы покрывает оператор газораспределительной системы (ГРМ).

Компания за свой счёт обеспечивает демонтаж прибора, его транспортировку, саму проверку, а также последующую установку. Это правило действует для всех бытовых потребителей независимо от возраста.

То есть отдельных льгот или скидок для пенсионеров в этом случае не предусмотрено. У них такие же права и обязанности, как и у любого другого владельца жилья с газовым счётчиком.

Когда за проверку счётчика придётся заплатить

Счёт могут выставить, если речь идёт о внеочередной поверке по требованию самого потребителя. Тогда процедура становится платной - но только если специалисты во время проверки не обнаружили никаких неисправностей.

Дополнительные расходы возможны и при выявлении вмешательства в работу счётчика или его умышленного повреждения. В таких ситуациях могут назначить специальную экспертизу, а подтверждённые нарушения способны привести к финансовым последствиям для владельца.

Как часто проверяют газовые счётчики

Периодичность поверки зависит от класса точности прибора. Счётчики класса точности 1,0 проверяют раз в два года, а класса 1,5 - раз в восемь лет.

При этом потребитель обязан обеспечить специалистам доступ к счётчику для проведения плановых работ. Иначе могут возникнуть проблемы со своевременным учётом газа.

Что делать, если пришёл счёт

Если после проверки всё же пришла платёжка, не спешите её оплачивать. Сначала выясните, за какие именно услуги начислили средства и должны ли вы их оплачивать.

Для этого обратитесь к своему оператору газораспределительной сети или позвоните ему по номеру из платёжки. Плановую поверку пенсионерам и другим потребителям платить не нужно, поэтому счёт может быть ошибочным.

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