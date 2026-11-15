Архивные справки о заработке и стаже могут увеличить пенсию более чем на 50%, если эти документы ранее не попали в пенсионное дело.

Перерасчет пенсии по архивным справкам может увеличить выплату более чем на 50%, и для этого не нужно ждать никаких новых законов. Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на статью 29 закона «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании». ПФУ обязан пересчитать выплату после подачи такого заявления.

Многие украинские пенсионеры годами недополучают деньги, даже не подозревая о скрытых резервах в собственном пенсионном деле. Часть из них может заметно повысить ежемесячные поступления, иногда сразу более чем наполовину.

Кому пересчитают пенсию

Пересмотр размера выплат возможен для нескольких категорий граждан. Наибольшие шансы имеют те, кто после выхода на пенсию продолжал официально работать и платить страховые взносы. Дополнительный стаж и новый официальный заработок - прямое основание для увеличения пенсии.

Отдельно речь идет о гражданах со значительным сверхнормативным стажем: закон предусматривает для них дополнительные доплаты, которые существенно влияют на итоговую сумму. Также после достижения определенного возраста государство автоматически назначает ежемесячные компенсационные выплаты, которые увеличивают общий доход.

Но главный резерв - это обнаруженные периоды работы и справки о зарплате, которые по разным причинам не попали в дело раньше. Как только такие документы появляются, ПФУ обязан пересмотреть расчет.

Какие документы подать и что делать

Не стоит ждать только общих индексаций - проверять актуальность данных в своем пенсионном деле лучше самостоятельно. Если появились архивные справки о заработке за предыдущие годы, уточненные данные о стаже или подтверждение льготной работы, нужно обратиться в сервисный центр Пенсионного фонда с заявлением о перерасчете.

Достаточно прийти в ближайшее отделение ПФУ с документами, подтверждающими новые данные: архивные справки о зарплате, уточненные записи о стаже или документы о льготном периоде. Во многих случаях это дает заметную ежемесячную доплату.

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