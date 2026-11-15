Принятый закон о базовой социальной помощи объединит несколько отдельных выплат в одну. Основные изменения заработают только с 2028 года, но часть семей может оформить помощь уже сейчас - в рамках экспериментальной программы.

Выплаты в Украине пересчитывают по-новому. На этот раз изменения коснулись социальной помощи: Верховная Рада приняла закон «О базовой социальной помощи», который объединит несколько отдельных выплат для семей в одну.

Закон приняли 13 октября 2026 года, а 28 октября его подписал Президент. Основные новые правила начнут действовать с 1 января 2028 года. Однако семьям, которым поддержка нужна уже сейчас, не обязательно ждать - базовая помощь уже назначается в рамках экспериментальной программы.

Государство постепенно переходит от отдельных выплат для разных категорий к поддержке, которую будут рассчитывать для всей семьи. Будут учитывать не только доходы, но и имущественное положение и жизненные обстоятельства семьи.

Кто может получить новую помощь

Закон прежде всего касается людей, которым не хватает собственных средств на базовые потребности. В течение 2028 года перейти на базовую социальную помощь смогут получатели таких выплат:

государственной помощи малообеспеченным семьям;

помощи на детей одиноким матерям;

помощи на детей в многодетных семьях;

временной помощи детям, родители которых не платят алименты;

помощи людям без права на пенсию и лицам с инвалидностью.

Однако принадлежность к одной из категорий сама по себе не гарантирует деньги. Право на выплату будет зависеть от обстоятельств конкретной семьи.

Уменьшатся ли деньги после перехода

Для семей, которые уже получают социальные выплаты, это самый важный вопрос. Закон предусматривает, что размер базовой помощи не может быть меньше общей суммы поддержки, которую семья или человек получали на день обращения.

Переход будет добровольным. Ранее назначенные выплаты продолжат предоставлять по установленным для них условиям. Как сообщает Министерство социальной политики, денежную поддержку будут сочетать с социальными услугами: помощью в поиске работы, переквалификацией, социальным сопровождением или уходом.

Сколько выплачивают сейчас

Для расчета базовой социальной помощи сейчас используют базовую величину 4500 гривен. Она учитывается так:

4500 грн - на первого члена семьи, который обращается за помощью;

4500 грн - на каждого ребенка до 18 лет;

4500 грн - на каждого члена семьи с инвалидностью I или II группы;

3150 грн - на каждого следующего члена семьи (70% базовой величины).

Затем из общей расчетной суммы вычитают среднемесячный совокупный доход семьи за три месяца перед обращением. Например, для двух взрослых и ребенка базовая сумма составляет 12 150 гривен. Если среднемесячный доход семьи - 7020 гривен, помощь может составить 5130 гривен в месяц.

Как оформить выплату уже сейчас

Сейчас помощь назначают в рамках экспериментального проекта. Обратиться можно в сервисный центр Пенсионного фонда Украины или через приложение «Дія».

Чтобы оформить выплату онлайн, нужно:

обновить приложение «Дія» и авторизоваться;

открыть «Сервисы» → «Помощь от государства» → «Базовая социальная помощь»;

нажать «Получить помощь» и дождаться сообщения с рассчитанной суммой;

если размер устраивает - подать заявление, выбрать «Дія.Картку» и подписать документы «Дія.Підписом».

Если нужной услуги в приложении нет, можно обратиться в ближайший сервисный центр ПФУ. Ехать по месту регистрации не обязательно.

Из-за чего могут отказать

Во время рассмотрения заявления проверяют доходы, имущество и занятость трудоспособных членов семьи. Основанием для отказа могут быть крупные покупки в течение предыдущего года, депозиты свыше 100 тысяч гривен, дополнительное жилье или несколько автомобилей.

Ограничения касаются и трудоспособных взрослых, которые длительное время не работают, не учатся и не находятся на учете в центре занятости. Для тех, кто ухаживает за детьми или родственниками с инвалидностью, предусмотрены исключения. Помощь по экспериментальной программе назначают на шесть месяцев, далее ее могут автоматически продлить.

Что изменится с 2028 года

Новый закон предусматривает разную продолжительность назначения базовой помощи. Для многодетных семей - один год, для семей в сложных жизненных обстоятельствах - шесть месяцев, для тех, кто в кризисной ситуации, - три месяца. Отдельным категориям помощь смогут назначать пожизненно.

Ранее Politeka сообщала, пенсия после смерти мужа или жены: у ПФУ объяснили, кто и как может получить выплату.

Также Politeka сообщала, субсидия на электроотопление: какие документы переоформить, чтобы не потерять выплату.