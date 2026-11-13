С 1 декабря 2026 года большинство украинцев будут платить за свет 4,32 грн за кВт·ч, ведь правительство продлило фиксированный тариф на весь отопительный сезон. Для жилья с электроотоплением действует ставка 2,64 грн, а ночью владельцы двухзонных счетчиков платят 2,16 грн.

Ночной тариф на свет и зимняя льгота остаются в силе, поэтому с 1 декабря 2026 года большинство украинцев будут платить за электроэнергию 4,32 грн за кВт·ч.

Кабинет Министров еще 7 октября 2026 года принял постановление №1245, которым продлил государственное регулирование цен на свет для бытовых потребителей до 30 апреля 2027 года. То есть декабрьские платежки будут рассчитывать по уже знакомым тарифам.

Стандартная ставка 4,32 грн за кВт·ч включает НДС и распространяется на подавляющее большинство домохозяйств. Сколько это будет в деньгах, зависит от месячного потребления.

Сколько придется платить в декабре

Ориентировочные расчеты по тарифу 4,32 грн такие:

100 кВт·ч - 432 грн;

150 кВт·ч - 648 грн;

200 кВт·ч - 864 грн;

300 кВт·ч - 1296 грн;

500 кВт·ч - 2160 грн.

Например, если семья за декабрь использует 250 кВт·ч, за свет придется заплатить 1080 грн. Это расчет без субсидий, льгот и специальных тарифов по времени суток.

Кто будет платить 2,64 грн за кВт·ч

Для части потребителей действует сниженная цена. Речь о жилье с надлежаще оформленным электроотоплением, а также об отдельных многоквартирных домах без газоснабжения и полноценного теплоснабжения.

В течение отопительного сезона такие семьи платят 2,64 грн за кВт·ч, если месячное потребление не превышает 2000 кВт·ч. Если лимит превышен, ставка 4,32 грн применяется ко всему месячному объему, а не только к лишним киловатт-часам.

Ночной тариф: вдвое дешевле

Владельцы двухзонных счетчиков могут экономить благодаря ночному тарифу. С 23:00 до 07:00 один киловатт-час стоит 2,16 грн, а остальное время суток действует стандартная ставка 4,32 грн.

Поэтому запуск энергоемкой техники, например стиральной машины, бойлера или посудомойки, ночью реально уменьшает счет. Но такой расчет возможен только при наличии правильно настроенного многозонного счетчика.

Как оформить льготный тариф на электроотопление

Чтобы платить 2,64 грн вместо 4,32 грн, электроотопление должно быть оформлено надлежащим образом. Для этого обратитесь к своему оператору системы распределения (облэнерго) с документами на жилье и подтверждением, что помещение отапливается исключительно электричеством.

После проверки облэнерго внесет дом в соответствующий перечень, и сниженный тариф будет применяться автоматически в течение отопительного сезона.

Повысят ли тариф после Нового года

Решения о подорожании электроэнергии для населения с 1 января 2027 года пока нет. Действующие фиксированные цены установлены до 30 апреля 2027 года включительно, поэтому в ближайшие месяцы платежки не изменятся.

Раньше Politeka сообщала, тариф на свет с электроотоплением: 2,64 грн за кВт·ч только до 2000 кВт, дальше - 4,32 грн.

Также Politeka сообщала, тариф на свет 2,64 грн вместо 4,32 грн: кто может оформить сниженную цену.

Как сообщала Politeka, подорожание газа в Украине: в Нафтогазе назвали тариф на декабрь.