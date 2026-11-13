Із 1 грудня 2026 року більшість українців платитиме за світло 4,32 грн за кВт·год, адже уряд продовжив фіксований тариф на весь опалювальний сезон. Для житла з електроопаленням діє ставка 2,64 грн, а вночі власники двозонних лічильників платять 2,16 грн.

Нічний тариф на світло та зимова пільга лишаються чинними, тож з 1 грудня 2026 року більшість українців платитиме за електроенергію 4,32 грн за кВт·год.

Кабінет Міністрів ще 7 жовтня 2026 року ухвалив постанову №1245, якою продовжив державне регулювання цін на світло для побутових споживачів до 30 квітня 2027 року. Тобто грудневі платіжки розраховуватимуть за вже знайомими тарифами.

Стандартна ставка 4,32 грн за кВт·год включає ПДВ і поширюється на переважну більшість домогосподарств. Скільки це буде у грошах, залежить від місячного споживання.

Скільки доведеться платити у грудні

Орієнтовні розрахунки за тарифом 4,32 грн такі:

100 кВт·год - 432 грн;

150 кВт·год - 648 грн;

200 кВт·год - 864 грн;

300 кВт·год - 1296 грн;

500 кВт·год - 2160 грн.

Наприклад, якщо родина за грудень використає 250 кВт·год, за світло доведеться заплатити 1080 грн. Це розрахунок без субсидій, пільг і спеціальних тарифів за часом доби.

Хто платитиме 2,64 грн за кВт·год

Для частини споживачів діє знижена ціна. Йдеться про житло з належно оформленим електроопаленням, а також окремі багатоквартирні будинки без газопостачання і повноцінного теплопостачання.

Протягом опалювального сезону такі родини платять 2,64 грн за кВт·год, якщо місячне споживання не перевищує 2000 кВт·год. Якщо ліміт перевищено, ставка 4,32 грн застосовується до всього місячного обсягу, а не лише до зайвих кіловат-годин.

Нічний тариф: удвічі дешевше

Власники двозонних лічильників можуть економити завдяки нічному тарифу. З 23:00 до 07:00 одна кіловат-година коштує 2,16 грн, а решту доби діє стандартна ставка 4,32 грн.

Тож запуск енергоємної техніки, як-от пральної машини, бойлера чи посудомийки, у нічний час реально зменшує рахунок. Але такий розрахунок можливий лише за наявності правильно налаштованого багатозонного лічильника.

Як оформити пільговий тариф на електроопалення

Щоб платити 2,64 грн замість 4,32 грн, електроопалення має бути оформлене належним чином. Для цього зверніться до свого оператора системи розподілу (обленерго) з документами на житло та підтвердженням, що приміщення опалюється виключно електрикою.

Після перевірки обленерго внесе будинок до відповідного переліку, і знижений тариф застосовуватиметься автоматично протягом опалювального сезону.

Чи підвищать тариф після Нового року

Рішення про подорожчання електроенергії для населення з 1 січня 2027 року наразі немає. Чинні фіксовані ціни встановлені до 30 квітня 2027 року включно, тож найближчими місяцями платіжки не зміняться.

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