У зимовий період 2026-2027 років тариф на електроенергію для населення залишається незмінним - 4,32 грн за кВт·год. Менше платитимуть ті, хто користується нічним тарифом або опалює житло електрикою: для них діють пільгові розцінки 2,16 і 2,64 грн за кВт·год.

Тариф на електроенергію для населення взимку 2026-2027 років залишається незмінним - Кабінет Міністрів України зберіг єдину фіксовану ціну на рівні 4,32 грн за кВт·год для побутових споживачів. При цьому частина українців може платити значно менше завдяки двом механізмам: нічному тарифу та зимовій пільзі для домівок з електроопаленням.

Як повідомляє The Page, протягом усього зимового періоду (до завершення опалювального сезону) багатозонний облік залишається доступним. Тобто базовий тариф не змінився, але ті, хто встановив багатозонний лічильник або користується електричним опаленням, і далі отримують пільгові розцінки.

Нічний тариф: хто і скільки заощаджує

За двозонним тарифом (лічильник "день-ніч") електроенергія вночі коштує рівно вдвічі дешевше. Вдень, з 7:00 до 23:00, діє повна ціна 4,32 грн за кВт·год, а вночі, з 23:00 до 7:00, - 2,16 грн за кВт·год. Тобто нічне споживання коштує на 50% менше.

Той, хто переносить найбільш енерговитратні процеси на ніч - бойлер, пральну машину, посудомийку, зарядку електромобіля чи теплу підлогу - може суттєво зменшити платіжку. За тризонним обліком додатково виділяється піковий період, коли ціна, навпаки, вища за базову, а вночі діє найвигідніший коефіцієнт.

Як перейти на нічний тариф

Для переходу потрібно звернутися до свого оператора системи розподілу (обленерго) із заявою та встановити двозонний або тризонний лічильник. Процедура встановлення або заміни приладу вимагає оплати його вартості чи послуги з параметризації, після чого облік за нічним тарифом починає діяти з наступного розрахункового періоду.

Зимова пільга для електроопалення: 2,64 грн за кВт·год

Окремий механізм діє для помешкань, які опалюються електрикою. Для них на період опалювального сезону передбачено пільговий тариф 2,64 грн за кВт·год, але лише на перші 2000 кВт·год споживання на місяць. Усе, що понад цей обсяг, оплачується вже за звичайною ціною 4,32 грн за кВт·год.

Тобто домогосподарство з електроопаленням, яке за місяць споживає до 2000 кВт·год, платить за весь обсяг 2,64 грн за кВт·год. Як тільки ліміт перевищено, кожна наступна кіловат-година коштує 4,32 грн. Це дозволяє зекономити 1,68 грн на кожній кіловат-годині в межах ліміту.

Хто має право на зимову пільгу і що для цього потрібно

Пільга поширюється на житло, де офіційно оформлене електроопалення як основне джерело тепла. Зазвичай обленерго застосовує пільговий тариф автоматично за даними про укладений договір і тип опалення, але варто перевірити у своїй платіжці, чи справді застосовано тариф 2,64 грн для перших 2000 кВт·год. Якщо ні - зверніться до оператора системи розподілу для уточнення умов.

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