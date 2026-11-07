Через Україну проходить холодний атмосферний фронт - найближчими днями очікується сніг, подекуди з дощем, а вночі температура опускатиметься до -6°. На дорогах вранці можлива ожеледиця, однак уже з середини наступного тижня потеплішає до +15°.

Арктичний холод і снігопади в Україні вже даються взнаки - через територію країни проходить холодний атмосферний фронт із північного заходу, тому 7-9 листопада зберігатиметься по-справжньому зимова погода з морозами до -6°, снігом та ожеледицею на дорогах.

Детальний прогноз на десять днів для Фактів ICTV склала синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха. За її словами, найближчими днями варто очікувати опадів у вигляді снігу, подекуди із дощем, а тепла погода повернеться лише ближче до середини наступного тижня.

Погода на вихідні 7-8 листопада

У суботу, 7 листопада, буде хмарно з проясненнями. Уночі фронт впливатиме на більшість областей, а вдень у центральних, південних та східних регіонах очікується невеликий сніг і мокрий сніг, на півдні та сході - подекуди з дощем. Опади будуть незначними та переважно локальними.

У північних, центральних та східних областях вночі та вранці подекуди ожеледиця. Утім, як зазначає синоптикиня, надовго вона не затримається, адже вдень температура стабільно плюсова. Вітер північно-західний, північний, 5-10 м/с, у південній частині країни вдень місцями пориви сягатимуть 15-18 м/с.

Температура вночі коливатиметься від +2° до -3°, в західних областях -1-6° морозу. Вдень по Україні очікується 0-6° тепла.

У неділю, 8 листопада, також буде хмарно з проясненнями, опадів не прогнозують. На Прикарпатті вночі та вранці місцями туман, вітер змінних напрямків 3-8 м/с. Температура вночі 0-6° морозу, вдень 0-6° тепла.

Початок тижня: коли вдарять найбільші морози

У понеділок, 9 листопада, в Україні буде хмарно з проясненнями, опадів не очікується. На Правобережжі вночі та вранці місцями туман. Температура вночі від +2° до -3°, в західних областях 1-6° морозу, вдень 3-8° тепла.

У вівторок, 10 листопада, також буде хмарно з проясненнями, без опадів. По Україні, крім заходу, вночі та вранці місцями туман. Вітер переважно південний, 5-10 м/с. Вночі від +2° до -3°, вдень 3-8° тепла, на крайньому півдні країни - до +12°.

У середу, 11 листопада, в Україні хмарно. Вночі в західних, Житомирській та Вінницькій областях, вдень в Україні, крім сходу, мокрий сніг та дощ. Температура вночі від +4° до -2°, вдень 3-8° тепла, на крайньому півдні - до +12°.

Коли в Україні потеплішає

За консультативним прогнозом на 12-15 листопада, протягом цих днів очікуються опади переважно у вигляді дощу. Лише 12 листопада в західних областях та 13 листопада в Україні переважно без опадів.

Після 12 листопада температура підвищиться - нічних морозів уже не буде. Вночі очікується 0-6° тепла, вдень 4-11° тепла. Водночас 11 листопада до України надійде новий атмосферний фронт, який принесе опади та збільшення хмарності, але разом із тим і потепління - нічні морози остаточно відступлять.

Що означає така погода для водіїв

В умовах ожеледиці на дорогах та заморозків уночі синоптики радять водіям бути особливо уважними вранці та ввечері, коли температура коливається біля нуля. Слизько найчастіше буває на мостах, естакадах та відкритих ділянках трас, де дорожнє покриття охолоджується швидше.

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