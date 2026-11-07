Єврокомісія планує реформу прикордонного агентства Frontex: його оперативні сили зростуть з 10 до 30 тисяч людей, а повноваження щодо повернення мігрантів розширяться. Для українців під тимчасовим захистом це не означає автоматичної втрати статусу, але може пришвидшити повернення тих, хто не має законних підстав перебувати в ЄС.

Правила виїзду за кордон для українців найближчими роками можуть стати суворішими. У ЄС готують реформу прикордонного агентства Frontex, яка передбачає збільшення оперативних сил втричі і ширші повноваження щодо повернення мігрантів. Для українців, які перебувають за кордоном, тут є важливі нюанси.

Про ініціативу повідомляє Єврокомісія. Згідно з пропозицією, чисельність оперативних сил Frontex поступово зростатиме з 10 до 30 тисяч людей і до 2041 року досягне цієї позначки.

Структура агентства також зміниться. Планують збільшити власний персонал Frontex до 6 тисяч працівників, залучити 7 тисяч співробітників з держав ЄС і створити резерв із 17 тисяч прикордонників.

Які повноваження може отримати Frontex

Окрім збільшення штату, агентство претендує на чотири нові функції:

створення центру координації повернення мігрантів, який допомагатиме організовувати депортації з країн ЄС;

підтримка повернення мігрантів між третіми країнами, якщо є відповідні міжнародні домовленості;

формування сил швидкого реагування на міграційні кризи;

збір інформації для своєчасного виявлення загроз на зовнішніх кордонах ЄС.

Новий центр координуватиме всю процедуру повернення, від встановлення особи мігранта до надання допомоги після повернення на батьківщину. Проте для затвердження реформу ще мають погодити Європейський парламент і Рада ЄС, тож поки що йдеться лише про пропозицію.

Що це означає для українців

Для українців, які перебувають у Німеччині під тимчасовим захистом, реформа не означає автоматичної втрати статусу чи депортації. Право на проживання й далі визначатиметься чинними міграційними правилами та індивідуальним статусом кожної людини.

Водночас розширення повноважень Frontex може спростити для Німеччини організацію повернення тих іноземців, які не мають законних підстав залишатися в країні. Ідеться про людей, які отримали остаточну відмову в наданні притулку або втратили право на проживання.

Кому серед українців варто бути уважними

Якщо ви маєте статус тимчасового захисту, він не зникає автоматично через реформу Frontex. Ризик прискореного повернення виникає лише тоді, коли людина отримала остаточну відмову в притулку або вже втратила право на проживання в ЄС.

Водночас частина країн ЄС критикує ініціативу через ризики депортацій без належного контролю за дотриманням прав людини. Президент Франції Еммануель Макрон та прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес офіційно відкинули ідею створення центрів для нелегальних мігрантів за межами ЄС, назвавши її неефективною і такою, що порушує гуманітарні принципи та міжнародне право.

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