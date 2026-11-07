Головний сервісний центр МВС розкрив нові схеми аферистів: зловмисники тиснуть на страх і поспіх, вимагають передоплату та виманюють банківські дані водіїв під час купівлі авто чи оформлення документів.

Реєстрація авто в Україні та інші послуги сервісних центрів МВС знову стали приводом для обману - аферисти почали масово використовувати психологічний тиск і маніпуляції з безпековою ситуацією, щоб виманювати у водіїв гроші.

За інформацією Головного сервісного центру МВС, зловмисники активно застосовують методи соціальної інженерії у сфері автопослуг. Шахраї видають себе за офіційних працівників, страховиків або банківських клерків, використовуючи справжні логотипи установ, аби викликати довіру.

Як тривога стала інструментом обману

Особливо цинічною стала схема з повітряними тривогами. Аферисти переконують клієнтів, що через постійні сирени державні сервіси нібито не працюють або сильно затримуються, тож пропонують "вирішити питання" альтернативним шляхом - за додаткову плату.

Насправді сервісні центри МВС продовжують працювати, а частина з них надає послуги безпосередньо в укриттях під час небезпеки. Правоохоронці наголошують: попри можливі затримки, жодних легальних "прискорювачів" поза офіційною процедурою не існує.

Найпопулярніші схеми шахрайства

Під час пошуку машини в інтернеті головною наживкою стає аномально низька ціна. Продавець квапить покупця, розповідає про "чергу з охочих" і вимагає терміново скинути передоплату на карту, підкріплюючи слова фотографіями чужих документів.

Якщо ви продаєте авто, зловмисник може вдати зацікавленого клієнта й запропонувати провести розрахунок через невідомий сторонній сервіс. Він надсилає фішингове посилання, де треба ввести реквізити картки, CVV-код і пароль з SMS - після чого рахунок миттєво спустошується.

Ще одна класична пастка - пропозиція оформити водійське посвідчення без навчання в автошколі та "нудних іспитів". Довірливим громадянам обіцяють зробити все дистанційно, але після переказу коштів вони або отримують дешевий шматок пластику, або шахрай зникає разом з їхніми персональними даними.

Що робити, щоб не втратити гроші

Аби не віддати свої кровні аферистам, фахівці радять ніколи не поспішати з оплатою під психологічним тиском. Завжди самостійно перевіряйте інформацію через офіційні контакти компаній, а не за номерами, які диктує підозрілий співрозмовник.

Категорично заборонено передавати стороннім особам PIN-коди, паролі до онлайн-банкінгу або надавати віддалений доступ до смартфона. Усі легальні операції з перереєстрації транспорту чи обміну прав слід проводити винятково в сервісних центрах МВС або через державний застосунок "Дія".

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