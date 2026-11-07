Рішення українського суду про аліменти діє і за межами України. Розповідаємо, як матері виконати його щодо батька, який працює в іншій країні, та до яких органів звертатися.

Аліменти та їх утримання з різних виплат в Україні регулюються Сімейним кодексом, але коли боржник працює за кордоном, виконати рішення вітчизняного суду стає складніше. Проте механізм існує, і держава зобов'язана допомогти матері отримати гроші на утримання дитини навіть з іншої країни.

Головний принцип: рішення українського суду про стягнення аліментів має юридичну силу і за межами України за умови, що його визнали в тій державі, де перебуває боржник. Для цього є два шляхи - укладені міжнародні договори та національні процедури кожної країни.

Найпростіший варіант працює, коли між Україною та країною, де живе батько, діє договір про правову допомогу у цивільних справах. Тоді рішення українського суду визнають без повторного розгляду справи по суті. Сторона має подати клопотання про визнання та виконання рішення, і компетентний орган іноземної держави підтверджує його дію та передає на примусове виконання місцевим виконавцям за аналогією з українськими.

Україна також є учасницею Гаазької конвенції 2007 року про міжнародне стягнення аліментів на дітей. Вона спрощує процедуру в країнах-учасницях через центральні органи: заяву про стягнення подають до Міністерства юстиції України, яке передає її компетентному органу країни, де перебуває боржник, і той орган безкоштовно або за невелику плату порушує провадження.

Куди звертатися матері

Якщо рішення суду вже є, а батько виїхав за кордон і не платить, мати може діяти так:

через виконавчу службу в Україні - виконавець може звернутися із судовим дорученням до органів іноземної держави у межах договору про правову допомогу;

через Міністерство юстиції України - подати заяву про визнання та виконання рішення за кордоном, особливо якщо країна є учасницею Гаазької конвенції 2007 року;

самостійно або з адвокатом - звернутися до суду країни проживання боржника із заявою про визнання українського рішення.

Які документи потрібні

До заяви про стягнення аліментів за кордоном зазвичай долучають: рішення українського суду з відміткою про набрання законної сили, виконавчий лист, довідку про заборгованість, свідоцтво про народження дитини, паспорт чи інший документ заявниці, а також переклад цих документів мовою країни, де перебуває боржник, із нотаріальним засвідченням. Перелік і вимоги до перекладу залежать від конкретної держави, тому перед поданням варто уточнити їх у Мін'юсті або в консульстві.

Строки та особливості

Визнання рішення за кордоном - нешвидка процедура і може тривати від кількох місяців до року. Важливо не допустити, щоб заборгованість в Україні «зависла»: поки рішення не визнали за кордоном, державний виконавець в Україні має право стягувати аліменти з майна боржника, яке залишилось на території держави, а також продовжувати нараховувати неустойку (пеню) за прострочення. Крім того, боржника не звільняють від боргу лише тому, що він змінив країну проживання, - заборгованість нікуди не зникає.

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