З 23 жовтня 2026 року діють нові правила виконавчого провадження. Навіть після арешту рахунку боржник може користуватися до 17 294 гривень на місяць, а банк автоматично знімає арешт після погашення невеликої заборгованості.

Борги та прострочення в Україні тепер стягуватимуть за новими правилами: з 23 жовтня 2026 року виконавці, банки та державні реєстри обмінюються даними в електронному форматі. Як пояснили в Міністерстві юстиції, це означає швидший пошук рахунків боржника, арешт коштів і списання заборгованості.

Водночас закон передбачає важливі послаблення для самої людини. Навіть якщо рахунок заарештували, під час воєнного стану можна визначити один поточний рахунок для повсякденних витрат і користуватися з нього грошима в межах щомісячного ліміту. Другий важливий момент - після повного погашення невеликої заборгованості банк зобов'язаний зняти арешт автоматично, без паперової постанови.

За які борги можуть списати гроші з картки

Підставою для примусового стягнення є виконавчий документ і відкрите виконавче провадження. Банки не отримали права самостійно списувати гроші за будь-який прострочений платіж. Примусове стягнення можливе за:

кредитами та позиками, за якими є належний виконавчий документ;

заборгованістю за житлово-комунальні послуги;

несплаченими аліментами;

штрафами за порушення ПДР та інші адміністративні правопорушення;

іншими грошовими зобов'язаннями, переданими на примусове виконання.

Виконавець тепер може через електронну систему отримувати інформацію про рахунки й кошти боржника, виносити постанови про арешт і оформлювати документи для списання. Про відкриття провадження боржнику надсилають постанову поштою або електронними засобами, однак після накладення арешту доступ до коштів можуть обмежити ще до того, як людина фактично ознайомиться з повідомленням.

Як отримати доступ до 17 294 гривень з арештованого рахунку

Під час воєнного стану фізична особа, на кошти якої наклали арешт, може визначити один поточний рахунок для повсякденних витрат. Щомісячний ліміт становить дві мінімальні заробітні плати, встановлені на початок року, - у 2026 році це 17 294 гривні.

Що потрібно зробити

Для цього треба подати заяву державному або приватному виконавцю, який наклав арешт, вказавши реквізити рахунку та назву банку. Виконавець має винести відповідну постанову протягом двох робочих днів після отримання заяви та передати її банку. Після цього можна здійснювати видаткові операції в межах дозволеної суми. Цей механізм діє протягом воєнного стану.

Коли банк автоматично розблокує рахунок

Найпомітніша зміна стосується боржників, які повністю розрахувалися за виконавчим провадженням. Якщо сума стягнення не перевищує 86 470 гривень - десяти мінімальних зарплат у 2026 році - автоматизована система за встановлених законом умов формує повідомлення про погашення заборгованості.

Для цього на рахунок виконавця мають надійти кошти, достатні для погашення всіх платежів, включно з виконавчим збором, витратами провадження, винагородою приватного виконавця та штрафами. Після повної оплати система формує повідомлення, яке стає підставою для виключення відомостей з Єдиного реєстру боржників і зняття арешту. Банк зобов'язаний зняти арешт не пізніше наступного дня після отримання такого повідомлення, тож людині не доведеться окремо нести квитанцію чи чекати паперової постанови.

Чи можуть забрати соціальні виплати та всі гроші з картки

Стягнення проводять лише в межах належної до сплати суми з урахуванням установлених законом платежів. Якщо борг становить 10 тисяч гривень, а на рахунку 20 тисяч, сама наявність більшої суми не дає підстав стягнути її всю.

Окремі види виплат і кошти на рахунках зі спеціальним режимом використання захищені від стягнення. Проте зарплати, пенсії та соцвиплати нерідко надходять на звичайні поточні рахунки. Якщо такий рахунок арештували, для звільнення захищених коштів може знадобитися підтвердження їхнього походження - слід звернутися до виконавця із заявою та додати довідку банку, органу, який призначив виплату, або роботодавця.

Як перевірити, чи є борги у виконавчій службі

Дізнатися про наявність виконавчого провадження можна через Єдиний реєстр боржників. Для перегляду матеріалів справи працює Автоматизована система виконавчого провадження, де з кінця жовтня 2026 року діє оновлений електронний кабінет. Для доступу потрібно відкрити сайт системи, перейти до електронного кабінету сторони виконавчого провадження, увести номер провадження та пройти ідентифікацію за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП). У кабінеті можна ознайомитися з постановами про арешт, відомостями про виконавця та проведеними виконавчими діями.

Раніше Politeka повідомляла, чому одним боржникам суди повертають гроші з арештованого рахунку з пенсією чи соцвиплатами, а іншим відмовляють.

Також Politeka повідомляла, кого не мають права штрафувати та відключати за борги за комуналку.