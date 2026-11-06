З 27 жовтня 2026 року в Україні діють оновлені правила бронювання військовозобов'язаних. Для більшості критично важливих підприємств квота лишилася 50%, однак окремим компаніям дозволили бронювати до 100% штату.

Бронювання працівників в Україні з 27 жовтня 2026 року змінилося: для більшості критично важливих підприємств квота лишилася на рівні 50%, а окремим компаніям дозволили забронювати до 100% штату.

Оновлені правила бронювання військовозобов'язаних набрали чинності після 27 жовтня, пише ЛІГА:ЗАКОН. Зміни стосуються як звичайних роботодавців, так і великих підприємств оборонно-промислового й енергетичного секторів, які тепер можуть зберегти від мобілізації значно більше фахівців.

Які ліміти діють з 27 жовтня

Загальна квота для більшості критично важливих підприємств не змінилася - це 50% від загальної кількості військовозобов'язаних працівників. Для окремих категорій передбачили винятки.

до 75% - підприємства теплопостачання, централізованого водопостачання, водовідведення та управління побутовими відходами;

до 95% - визначені підприємства оборонно-промислового й паливно-енергетичного комплексів, окремі підрядники та виробники енергетичного обладнання;

до 100% - підприємства ОПК, які виконують оборонні контракти або виробляють озброєння, дрони та засоби РЕБ, а також окремі підприємства на територіях можливих чи активних бойових дій за спеціальною процедурою.

З якої бази рахують ліміт

Для бізнесу важливо правильно визначити базу, від якої розраховується ліміт бронювання. До загальної кількості військовозобов'язаних включають штатних працівників, осіб, мобілізованих після 18 травня 2024 року, сумісників, а також працівників із певними видами відстрочки - за одним місцем роботи з найдовшим строком безперервних трудових відносин.

Натомість із розрахунку виключають військовозобов'язаних жінок, працівників, заброньованих за іншими підприємствами, осіб на військовому обліку в СБУ та розвідувальних органах, а також кінцевих бенефіціарних власників, які не перебувають у трудових відносинах. Від цього напряму залежить, скільки людей компанія реально може забронювати.

Як збільшити ліміт бронювання

Якщо підприємству потрібно перевищити встановлену квоту, воно має підготувати обґрунтування виробничої потреби та звернутися до державного органу, який надав йому статус критично важливого. Далі профільне міністерство або військова адміністрація передає пропозицію до Координаційного центру.

Координаційний центр розглядає пропозицію протягом одного календарного місяця, а за невідкладної потреби - до семи робочих днів. Після позитивної рекомендації уповноважений орган ухвалює рішення протягом трьох робочих днів.

У яких випадках можуть відмовити

Підставою для відмови в розгляді пропозиції можуть стати систематичні порушення військового обліку. Йдеться зокрема про два чи більше підтверджених порушень за останні 12 місяців або притягнення керівника до адміністративної відповідальності.

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