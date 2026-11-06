Банки можуть перевіряти навіть звичайне зняття готівки в банкоматі, якщо операція здається підозрілою або не відповідає задекларованим доходам клієнта.

Виплата грошей через ПриватБанк у листопаді стосується тисяч українців, однак і звичайне зняття готівки в банкоматі тепер можуть перевіряти. Банки мають право запитати, звідки кошти, та вимагати довідку про доходи, якщо операція здається їм незвичною або не відповідає фінансовому профілю клієнта.

Приводом для додаткової уваги може стати не лише перевищення лімітів на перекази, а й регулярне зняття значних сум у банкоматі, часті надходження чи різка зміна фінансової активності. Обов'язковий фінансовий моніторинг діє для операцій від 400 000 гривень, а щоб уникнути блокування рахунку, варто зберігати документи про походження коштів. Про це розповіли юристи компанії YANKIV.

Коли зняття готівки може привернути увагу банку

Банки самостійно встановлюють ліміти на зняття готівки в банкоматах. Залежно від фінустанови вони становлять від 10 000 до 40 000 гривень за одну операцію. Водночас загальний добовий ліміт на зняття готівки в Україні обмежений сумою 100 000 гривень за правилами Національного банку України.

Окрему увагу банк може звернути, якщо клієнт знімає понад половину коштів, які надходять на його рахунок. Така поведінка стає одним із чинників перевірки, особливо якщо операції не збігаються зі звичною фінансовою активністю людини.

Перевірки стосуються й поповнення рахунків через платіжні термінали. Ще у 2023 році Національний банк посилив вимоги до внесення готівки через такі пристрої, запровадивши обов'язкову перевірку особи за номером телефону. Для окремих платежів, зокрема комунальних, передбачені винятки.

Які операції перевіряють обов'язково

Законодавство про запобігання відмиванню доходів передбачає обов'язковий фінансовий моніторинг операцій на суму від 400 000 гривень за наявності встановлених законом ознак. Особливу увагу приділяють переказам за кордон, операціям з особами та компаніями з країн-агресорів або офшорних зон, а також операціям за участю політично значущих осіб.

Банк також може звернути увагу на часті перекази, різке збільшення надходжень на рахунок чи суми, що не відповідають інформації, наданій під час відкриття рахунку. Важливо: саме по собі велике число переказів або зняття значної суми не означає автоматичного блокування. Банк оцінює обставини і може запросити документи, що підтверджують походження коштів.

Що робити, якщо банк просить підтвердити доходи

Якщо операція викликала підозру, фінустанова може попросити підтвердити джерело походження грошей або надати довідку про доходи. Тому важливо зберігати документи, що підтверджують доходи та платежі, особливо якщо йдеться про великі суми чи незвичні надходження.

Для підтвердження можуть знадобитися: довідка про доходи з місця роботи, податкова декларація, договір купівлі-продажу, свідоцтво про спадщину або інші документи, які пояснюють походження коштів. Що швидше клієнт надасть пояснення, то швидше банк зніме обмеження.

Раніше Politeka повідомляла, коли борг стає шахрайством - позиція Верховного Суду.

Також Politeka повідомляла, Світовий банк показав прогноз цін на продукти на 2027 рік.