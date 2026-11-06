Митники зробили онлайн-перевірку строків - тепер водій може дізнатися, коли настає крайній день вивезення чи розмитнення свого авто, не виходячи з дому.

Авто, яке залишається в Україні на тимчасовому ввезенні, тепер легше контролювати - Держмитслужба запустила офіційний сервіс, через який водій бачить строк, до якого машину треба вивезти за кордон або оформити в постійну реєстрацію.

Про запуск сервісу повідомили в Українських новинах з посиланням на Держмитслужбу. Інструмент розміщено на офіційному сайті відомства, тож шукати його слід саме там - у розділі онлайн-сервісів.

Що таке тимчасове ввезення авто

Режим тимчасового ввезення дозволяє іноземному транспортному засобу перебувати в Україні обмежений період без повного митного оформлення. Найчастіше ним користуються громадяни, які заїхали на авто з іноземною реєстрацією: туристи, водії в транзиті, а також ті, хто планує згодом розмитнити машину.

Ключовий момент - строк. Перевищення дозволеного періоду перебування без вивезення авто означає порушення митних правил і загрожує значним штрафом. Саме тому власний контроль строку - це захист і від непередбачуваних витрат, і від проблем на кордоні.

Що показує сервіс

Новий інструмент видає інформацію про те, до якої дати авто може перебувати на території України в режимі тимчасового ввезення. Водій бачить, скільки часу ще залишилось, і може заздалегідь спланувати або виїзд за кордон, або початок процедури розмитнення.

Це важливо для тих, хто користується авто на єврономерах: строк тимчасового ввезення для приватних авто обмежений, і кожен день прострочення може означати нарахування штрафних санкцій. Тепер цю інформацію можна перевірити самому, без візиту до митниці.

Як користуватися сервісом

Перевірка відбувається за даними транспортного засобу. Водію потрібно ввести ідентифікаційні дані авто - як правило, це номер кузова (VIN) або державний реєстраційний номер. Після введення система показує строк тимчасового ввезення, що значиться в митних базах.

Покроково це виглядає так:

зайти на офіційний сайт Держмитслужби;

відкрити розділ онлайн-сервісів і знайти перевірку строків тимчасового ввезення;

ввести номер кузова або реєстраційний номер авто;

отримати дату, до якої машина може перебувати в Україні.

Якщо системі не вдається знайти авто, варто перевірити правильність введених даних або звернутися до митного підрозділу за місцем ввезення.

Чому це потрібно робити заздалегідь

Проблема строків найгостріша для водіїв, які в'їхали давно і не фіксують кінцеву дату. Прострочення фіксується автоматично, і навіть коротке перевищення строку може обернутися штрафом, а в деяких випадках - і примусовим вивезенням авто за межі України за рахунок власника.

Тому сервіс - це передусім спосіб уникнути неприємностей. Перевіривши строк заздалегідь, водій встигає вчасно вивезти авто або розпочати розмитнення, поки ще діє дозволений період.

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