У Пенсійному фонді назвали дві головні причини відмови у призначенні пенсії по інвалідності. Найчастіше гроші втрачають через брак стажу або помилки в документах, але такі ситуації можна виправити.

Пенсія по інвалідності і зарплата одночасно - виплати, які можна отримувати законно, однак Пенсійний фонд може відмовити в їхньому призначенні через брак стажу або помилки в паперах. Фахівці роз'яснили, які вимоги висувають до заявників і як уникнути затримок із грошима.

У сервісі державних послуг «Дія» розповіли, що відмова у пенсії по інвалідності не завжди є остаточною. Якщо проблема лише у довідках чи помилках у заяві, це не вирок - недоліки можна виправити й подати документи знову.

Чому ПФУ може відмовити

У Пенсійному фонді називають дві ключові причини для відмови: відсутність законного права на виплату або неповний пакет документів. У першому випадку йдеться про брак потрібного страхового стажу, у другому - про те, що заявник просто не доніс якусь довідку.

Вимоги до стажу залежать від віку, в якому людина отримала інвалідність. Загалом треба мати від 1 до 15 років страхового стажу. Важливо, що до стажу зараховують і період від дня встановлення інвалідності до того моменту, коли людині виповниться 60 років.

Скільки платять залежно від групи

Розмір пенсії по інвалідності прив'язаний до виплат за віком і групи інвалідності. І група отримує 100% пенсії за віком, ІІ група - 90%, а ІІІ група - лише 50%. Тобто чим важча втрата здоров'я, тим більший відсоток від базової пенсії нараховують людині.

Критично важливим є таймінг подачі заяви. Якщо звернутися до ПФУ впродовж трьох місяців після того, як комісія встановила інвалідність, гроші нарахують заднім числом - від дати з довідки. Якщо ж проґавити цей термін і прийти пізніше, виплати підуть лише від дня подачі заяви, а місяці між комісією та візитом до фонду просто згорять.

Які документи потрібні

Для оформлення стандартно вимагають паспорт, довідку про реєстрацію, документи про стаж і сам висновок про встановлення інвалідності. Військовим додатково потрібні папери від військово-лікарської комісії (ВЛК), а в окремих випадках - довідка про зарплату за 60 місяців до липня 2000 року чи підтвердження пільгового статусу.

Фахівці радять перед походами по кабінетах перевірити свій електронний стаж на порталі ПФУ. Це зекономить час і вбереже від зайвої тяганини, адже часто відмова стається саме через те, що у реєстрі не враховано певний період роботи.

Що робити, якщо відмовили

Якщо ПФУ відмовив через неповний пакет документів або помилки, досить виправити недоліки й подати заяву повторно. Зволікати з паперами не варто - що швидше людина звернеться після встановлення інвалідності, то більше грошей вдасться отримати заднім числом.

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