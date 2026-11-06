Графіки відключення світла в Київській області на 7 листопада триматимуть майже на весь день.

Відключення світла в Київській області на 7 листопада торкнеться лише одного села Переяславської громади - Вовчкова. Електрики там не буде з 08:30 до 19:00, тобто понад десять годин поспіль.



Повідомляє сайт Переяславської ради.

Профілактичні роботи в електричних мережах проводить ДТЕК «Київські регіональні електромережі». Як пояснили енергетики, їх виконують, щоб підвищити надійність електропостачання та попередити аварії.

Які вулиці лишаться без світла

У суботу, 7 листопада, знеструмлять вісім вулиць села Вовчків: Героїв Небесної Сотні, Миру, Польову, Ранкову, Садову, Українки Лесі, Шевченка Тараса та Тепличну.

Найбільше будинків відключать на вулиці Садовій - №1-31, та на вулиці Українки Лесі, де світла не буде одразу в 25 будинках: зокрема №1, 17, 37, 39, а також №62-98 і 100-110. На вулиці Героїв Небесної Сотні без електроенергії лишаться будинки №1-24.

Коротший перелік - на вулиці Миру, де знеструмлять будинки №21, 31 і 41, та на вулиці Шевченка Тараса, де відключать лише будинок №9. На вулицях Польовій, Ранковій і Тепличній електрику вимкнуть майже в усіх будинках.

Що зробити мешканцям Вовчкова

Мешканцям радять заздалегідь зарядити телефони, павербанки й ноутбуки, а також подбати про запас води та їжі, якщо плануєте лишатися вдома. Після 19:00 енергетики обіцяють відновити подачу світла. Якщо цього не сталося, варто звернутися на гарячу лінію ДТЕК.

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