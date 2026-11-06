Графики отключения света в Киевской области на 7 ноября будут держаться почти на весь день.

Отключение света в Киевской области 7 ноября затронет лишь одно село Переяславской общины - Вовчков. Электричества там не будет с 08:30 до 19:00, то есть более десяти часов подряд.



Сообщает сайт Переяславского совета.

Профилактические работы в электрических сетях проводит ДТЭК «Киевские региональные электросети». Как объяснили энергетики, их выполняют, чтобы повысить надежность электроснабжения и предотвратить аварии.

Какие улицы останутся без света

В субботу, 7 ноября, обесточат восемь улиц села Вовчков: Героев Небесной Сотни, Мира, Полевую, Утреннюю, Садовую, Украинки Леси, Шевченко Тараса и Тепличную.

Больше всего домов отключат на улице Садовой - №1-31, и на улице Украинки Леси, где света не будет сразу в 25 домах: в частности №1, 17, 37, 39, а также №62-98 и 100-110. На улице Героев Небесной Сотни без электроэнергии останутся дома №1-24.

Короче перечень - на улице Мира, где обесточат дома №21, 31 и 41, и на улице Шевченко Тараса, где отключат лишь дом №9. На улицах Полевой, Утренней и Тепличной электричество выключат почти во всех домах.

Что сделать жителям Вовчкова

Жителям советуют заранее зарядить телефоны, павербанки и ноутбуки, а также позаботиться о запасе воды и еды, если планируете оставаться дома. После 19:00 энергетики обещают восстановить подачу света. Если этого не произошло, стоит обратиться на горячую линию ДТЭК.

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