В субботу, 7 ноября, на большей части Украины ночью местами прогнозируют небольшой снег, а днем осадков почти не будет. На Кировоградщине и юго-востоке страны возможны дожди с мокрым снегом.

Прогноз погоды на неделю в Днепропетровской области обещает резкий перепад температур, и на уровне всей Украины эта перемена станет заметной уже в субботу, 7 ноября: ночью местами выпадет небольшой снег, а на юго-востоке днем прогнозируют дожди с мокрым снегом. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на синоптиков.

По прогнозу, в ночь на субботу небольшой снег ожидается по всей Украине, за исключением западных областей. Днем преимущественно без осадков, однако на Кировоградщине и юго-востоке страны местами пройдут небольшие дожди с мокрым снегом. В Карпатах ночью и утром синоптики прогнозируют туман.

Температура и ветер в субботу

Температура воздуха ночью будет колебаться от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла. Днем столбики термометров покажут от 1 до 6 градусов тепла - это ниже, чем в пятницу, когда местами фиксировали до 6 градусов тепла.

Ветер прогнозируют северо-западный и северный, 5-10 метров в секунду. В южной части страны днем его порывы местами будут достигать 15-20 метров в секунду, из-за чего ощущение холода будет сильнее фактических показателей термометра.

Какая погода будет в Киеве 7 ноября

В столице в субботу местами прогнозируют небольшой дождь и мокрый снег. Ветер северо-западный, 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью и днем составит 3-5 градусов тепла.

Как подготовиться к похолоданию

Синоптики советуют одеваться теплее, чем подсказывает фактическая температура: из-за сильного ветра ощущение холода будет значительно ниже. Водителям стоит быть внимательными на дорогах востока и юго-востока страны, где мокрый снег может образовывать скользкий слой на покрытии. В Карпатах утром возможна пониженная видимость из-за тумана.

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