Владельцы уничтоженной российскими обстрелами недвижимости с 2026 года освобождаются от платы за землю под ней, причем задним числом. Перерасчет возможен за все предыдущие месяцы года, но есть обязательные условия.

Уничтоженное жилье и земля под ним теперь лишены сразу двух финансовых обременений. Владельцы домов и другой недвижимости, которую уничтожила российская агрессия, в 2026 году освобождаются от платы за землю, причем задним числом - об этом сообщила народный депутат Нина Южанина со ссылкой на Государственную налоговую службу.

Закон вступил в силу лишь 23 октября 2026 года, но позволяет пересчитать налоговые обязательства за все предыдущие месяцы года. Это важно, ведь предприятия и граждане, потерявшие недвижимость из-за обстрелов, почти десять месяцев не имели определенности, нужно ли им платить за земельный участок под уничтоженным объектом.

Кто освобождается от платы за землю

Для физических лиц, потерявших жилую недвижимость, установлены предельные площади участков, на которые распространяется льгота: в селах - не более 0,25 гектара, в поселках - не более 0,15 гектара, в городах - не более 0,1 гектара. То есть если участок больше, за его «излишек» придется платить.

Для владельцев уничтоженной нежилой недвижимости и юридических лиц, владевших разрушенным жильем, действует другой подход. Льгота может охватить 100% площади участка, если общая площадь уничтоженного здания составляет не менее трети площади земли. Если здание занимает меньшую часть участка, освобождают 50% его площади.

С какого времени можно не платить

Начало льготы зависит от даты уничтожения конкретного объекта. Освобождение действует с первого числа месяца, в котором недвижимость была уничтожена, по данным государственного реестра. Например, если дом уничтожили в сентябре 2026 года, основание для льготы признают с 1 сентября, а не с начала года. Льгота сохраняется до конца месяца, в котором зарегистрировано право на вновь построенный объект на этом участке, или до конца месяца прекращения военного положения - в зависимости от того, что наступит раньше.

Как пересчитать налог за 2026 год

Предприятия и другие плательщики, которые до 23 октября уже задекларировали обязательства по соответствующим участкам, вправе подать уточняющие налоговые декларации. Это позволяет уменьшить начисления за период, когда действовало основание для освобождения. В то же время сам факт вступления закона в силу не означает автоматического перерасчета - если налог уже уплачен, его возврат или зачисление переплаты решается отдельно по процедурам Налогового кодекса.

Что делать, если уничтоженное здание не внесли в реестр

Одним из обязательных условий льготы является наличие в Государственном реестре поврежденного и уничтоженного имущества сведений и об уничтоженной недвижимости, и о земельном участке, на котором она находилась. Если этих данных нет, одних лишь фотографий разрушений или сообщения об обстреле может оказаться недостаточно. ГНС советует обращаться к публичному регистратору по местонахождению участка - им могут быть органы местного самоуправления или военные администрации. Гражданам, получившим налоговое уведомление-решение за земельный участок, стоит обратиться в ГНС для сверки данных и проверки оснований для перерасчета.

Ранее Politeka сообщала, до какой даты нужно подать заявление на субсидию на дрова.

Также Politeka сообщала, запорожье - самое дешевое жилье в Украине, сколько стоят квартиры и аренда.