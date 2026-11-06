Средняя цена килограмма украинских яблок в ноябре упала до 31,50 грн, но разброс в сетях огромный - от 19,90 до 39,90 грн.

Цены на продукты в Украине продолжают меняться, и на этот раз приятная новость для любителей яблок - за месяц они заметно подешевели. В ноябре средняя стоимость килограмма украинских яблок в супермаркетах опустилась до 31,50 грн против 33,13 грн в октябре.

Индекс потребительских цен на яблоки в ноябре составил 82,01%, то есть по сравнению с октябрем средние цены снизились на 17,99%. Для сравнения, в октябре этот показатель относительно сентября составлял 88,32%, так что тенденция к удешевлению ускорилась.

Где дешевле всего купить яблоки

Разброс цен между торговыми сетями оказался очень большим. Самую низкую цену за килограмм яблок зафиксировали в сети "Фора" - 19,90 грн. Далее идут "Метро" с 21,50 грн и "Фоззи" с 21,90 грн. В "Ашане" яблоки стоят 22,50 грн, а в "Варусе" - 24,90 грн.

Значительно дороже продукт обходится в "Сильпо" - 31 грн за килограмм, а абсолютным лидером по цене стал "Эпицентр", где за яблоки просят 39,90 грн. То есть разница между самым дешевым и самым дорогим предложением достигает 20 грн на килограмме.

Почему садоводы бьют тревогу

Несмотря на доступные цены для покупателей, производители оказались в сложной ситуации. По словам эксперта по международному трейдингу Владимира Гуржия, которого цитирует AgroPortal.ua, садоводы собрали в этом году большой урожай яблок, но быстро продать его не могут - внутренний спрос низкий, а логистика на экспорт дорожает.

В фермерском хозяйстве "Перлина Поділля" рассказали, что при нынешних ценах машина сортовых яблок стоит столько же, сколько тонна солярки, поэтому там даже сомневаются, стоит ли вообще собирать урожай.

Отдельную проблему создают условия сотрудничества с сетями. Одна из супермаркетных сетей объявила тендер лишь на 300 тонн яблок в неделю - значительно меньше, чем в предыдущие годы. После распределения между поставщиками на каждого приходится мизерный объем, а цены в сети настолько низкие, что с учетом стоимости логистики экономика выходит очень слабой.

Что с урожаем по регионам

Поздние весенние заморозки в этом году ударили преимущественно по садам Закарпатья и Львовщины. Зато на Черновицкой и Винницкой областях собрали хорошие урожаи. Эксперт подчеркивает, что заморозки уже стали привычным явлением за последние десять лет, и именно благодаря погодным условиям цены на яблоки в этом сезоне не поднимутся.

Реализация яблок внутри страны в марте и октябре была рекордно низкой по сравнению с прошлыми годами из-за сокращения количества потребителей и проблем в складской и логистической сфере.

Экспорт и премиальные сорта

На внешнем рынке главной проблемой остается не урожай и не цена, а возможность вывоза продукции. Очереди на границе достигают 10 дней и больше, не хватает водителей, а морские пути через Красное море и Ормузский пролив дорогие и рискованные.

Лучшую прибыль, по словам Гуржия, могут получить производители премиальных яблок, хотя сильных брендов в этой нише в Украине практически нет. Исключением является бренд "Коник", который выбрал стратегию продажи премиального продукта внутри страны с постоянным присутствием на полках.

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