5 ноября 2026 года магнитных бурь на Земле не ожидается. По данным Meteoagent, прогнозируется солнечная активность с К-индексом 3,7, что соответствует зеленому уровню.

Погода в Украине на 5 ноября принесет ночные морозы и штормовые порывы, однако геомагнитная обстановка в этот день будет спокойной. Магнитных бурь на Земле 5 ноября 2026 года не ожидается.

По данным Meteoagent, прогнозируется солнечная активность с К-индексом 3,7. Это зеленый уровень, который считается безопасным для самочувствия большинства людей. Для сравнения: магнитная буря начинается, когда К-индекс достигает 5 и выше.

В свою очередь, по данным Meteoprog, в четверг геомагнитное поле будет от тихого до активного уровня. Солнечная активность прогнозируется очень низкой, поэтому резких колебаний, которые обычно ощущают метеозависимые люди, не предвидится.

Что это значит для метеозависимых людей

Зеленый уровень солнечной активности означает, что 5 ноября большинство людей не почувствует никакого дискомфорта. Головная боль, слабость и скачки давления, которые часто связывают с магнитными бурями, в этот день вряд ли будут беспокоить.

Впрочем, людям с хроническими заболеваниями сердца и сосудов врачи советуют не расслабляться полностью. Даже при спокойной геомагнитной обстановке стоит соблюдать привычный режим, пить достаточно воды и не перегружать организм.

Как подготовиться ко дню без магнитных бурь

Хотя шторма 5 ноября не ожидается, специалисты советуют использовать спокойный день для восстановления. Полноценный сон, прогулка на свежем воздухе и легкая еда помогут организму накопить силы перед следующими колебаниями солнечной активности.

Ранее Politeka сообщала, погода в Украине 3 ноября: синоптики предупредили, где еще продержатся последние +15° перед резким похолоданием.