Гривна начала укрепляться после кратковременного ослабления. В НБУ объяснили причины колебаний курса и заверили, что дефицита наличной валюты в банках нет.

Курс доллара в Украине на этой неделе снова оказался в центре внимания - после кратковременного ослабления гривна начала укрепляться, а курс продажи доллара в обменниках резко пошел вниз. Об этом сообщает Национальный банк Украины.

В Нацбанке объяснили, что в первые дни ноября спрос на валюту вырос из-за увеличения бюджетных расходов на оборону и безопасность. Дополнительно в начале месяца традиционно повышается спрос со стороны граждан - из-за обновления ежемесячных лимитов на покупку валюты.

Предложение иностранной валюты одновременно ограничило массовое возмещение НДС в конце октября. На сезонный рост экспорта повлияли и российские обстрелы: аграрный и металлургический секторы продавали меньше валюты. Из-за этого гривна время от времени ослабевала по отношению к доллару.

Что с наличными в банках

Чтобы снять напряжение на рынке, НБУ оперативно провел консультации с участниками рынка. 3 ноября регулятор выполнил превентивные операции по обмену безналичной валюты на наличную для подкрепления касс банков.

Эти меры доказали, что дефицита наличной валюты нет. Заявленное НБУ предложение в размере 100 млн долларов и 100 млн евро существенно превысило реальный спрос: банки выкупили лишь 14 млн долларов, а на евро спроса вообще не было.

Чтобы поддержать ликвидность и удовлетворить потребности украинцев, Нацбанк планирует повторить такие же операции 4 ноября.

Где и по какому курсу обменять валюту

По состоянию на вечер 3 ноября курс продажи доллара в обменниках резко упал, свидетельствуют данные портала «Минфин». Если накануне американскую валюту продавали дороже 47 гривен за доллар, то теперь ее стоимость снизилась до 46,5 гривны за доллар.

В то же время официальный курс доллара на среду, 4 ноября, Нацбанк установил на уровне 45,66 гривны.

Что делать тем, кто планирует купить валюту

Практически это означает, что доллары и евро сейчас можно купить свободно: дефицита наличной валюты нет, а Нацбанк дополнительно подкрепляет кассы банков. Ориентироваться стоит на две цифры: официальный курс 45,66 гривны за доллар и курс в обменниках около 46,5 гривны.

Ранее Politeka сообщала, как повышение ставки НБУ до 16,5% скажется на кошельке украинцев.

Также Politeka сообщала, сколько будет стоить валюта по обновленному прогнозу аналитиков.